[단신]우리금융, APEC 정상회의 홍보 활동 참여 外

우리금융그룹은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 준비기획단과 ‘2025년 APEC 정상회의’ 공식 홍보 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다. 금융기관 중에서는 유일하게 국내외 홍보 활동에 참여하게 됐다. 우리금융은 본사 디지털 전광판, 전국 우리은행 지점 디지털포스터, 인천공항 및 서울 도심 옥외 광고판 등을 활용해 정상회의를 집중 홍보할 예정이다. 이정섭 우리금융 브랜드부문장은 “APEC 2025 코리아의 중점 과제인 연결, 혁신, 번영의 가치가 세계에 잘 전달되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
■ ‘KB국민 트래블러스 체크카드 홍콩 에디션’ 출시
KB국민카드는 홍콩 관광청과 함께 ‘KB국민 트래블러스 체크카드 홍콩 에디션’을 내놨다고 28일 밝혔다. 카드 플레이트에 홍콩을 대표하는 쌍둥이 ‘판다’와 ‘HONG KONG’ 문자가 담겼다. 카드를 소지한 고객은 홍콩 현지에서 오션파크 티켓 및 호텔 숙박료는 물론이고 항공권 할인 혜택을 받을 수 있다. 선착순으로 이심(eSIM)이 무료 제공되고, 빅토리아 피크트램 1+1 구매 등의 혜택도 있다.
