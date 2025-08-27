머스크, 애플-오픈AI 상대 소송… “두 기업 손잡고 업계 경쟁 방해”

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 소유한 인공지능(AI) 기업이 애플과 챗GPT 개발사 오픈AI를 상대로 소송을 제기했다. 머스크와 오픈AI의 CEO 샘 올트먼은 오랜 앙숙 관계다.
25일(현지 시간) 블룸버그통신 등에 따르면 머스크의 회사 xAI와 엑스(X·옛 트위터)는 이날 미국 텍사스주 연방법원에 제기한 소송에서 애플이 오픈AI의 AI 모델을 애플 기기에 탑재하는 등 오픈AI를 우대해 AI 업계의 경쟁을 방해했다고 주장했다. 또 애플이 앱스토어 순위에서 xAI의 ‘그록’ 같은 AI 앱을 우선순위에서 제외했다는 의혹도 제기했다.
이들은 소송 문서에 “애플은 스마트폰 독점을 보호하기 위한 절박한 시도로, AI 시장에서 경쟁과 혁신을 방해함으로써 가장 이익을 보는 기업과 손잡았다”며 “오픈AI는 생성형 AI 챗봇 시장에서 독점적 지위를 차지하고 있는 기업”이라고 주장했다.
앞서 머스크는 이달 11일 자신의 엑스에 올린 글에서도 “애플은 오픈AI 외에 어떤 AI 기업도 앱스토어에서 1위에 오를 수 없게 하는 방식으로 행동하고 있다. 이는 명백한 반독점 위반”이라고 했다.
그러자 올트먼은 머스크의 이 글을 자신의 엑스에 공유한 뒤 “일론이 엑스를 조작해 자신과 자신의 기업을 이롭게 하고 경쟁사에 해를 끼치고 있다는 얘기가 들리는 것을 감안할 때 그의 주장은 매우 놀랍다”고 비꼬았다.
