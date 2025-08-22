개포우성7차 재건축 시공사 선정 D-1… 삼성물산·대우건설 맞대결

강남 대치·개포 일대 핵심 입지의 개포우성7차 재건축 시공사 선정 총회가 하루 앞으로 다가왔다. 총 1130세대 규모로 조성되는 이번 사업은 강남 재건축 시장에서 상징성과 파급력이 큰 만큼 삼성물산과 대우건설의 맞대결에 업계와 시장의 관심이 모였다.
삼성물산은 이번 사업 단지명을 ‘래미안 루미원(RAEMIAN LUMIONE)’으로 제안했다. 최근 5년간 주요 건설사 공동주택 하자 판정 현황에서 하자율 11.76%를 기록해 상위 10대 건설사 평균인 31.16%의 3분의 1 수준에 그친 점을 내세우며 품질관리 능력을 강조했다. 착공 단계부터 글로벌 공정을 전수 조사하고 입주 후 3년간 전담 A/S센터를 운영하는 등 전방위 품질관리 체계를 통해 안정성을 확보한다는 계획이다. 삼성물산 관계자는 “강남권 프리미엄 브랜드로서 조합원들이 안심할 수 있는 안정적 사업 관리와 입주 이후까지 이어지는 품질 시스템을 약속하겠다”고 전했다.
대우건설은 단지명을 ‘써밋 프라니티(SUMMIT PRINITY)’로 정하고 금융조건과 특화 설계를 전면에 내세웠다. 제안된 금융조건에는 필수사업비 금리 CD+0.0%에 HUG 보증수수료 대우건설 부담, 조합원 분담금 100% 입주시 납부(최대 6년 유예), 실착공 후 공사비 물가상승분 18개월 유예, 공사비 분양수입금 내 기성불 지급 방식 등이 포함됐다. 조합원의 초기 자금 부담을 최소화하겠다는 취지다.
설계 측면에서는 전 세대를 4베이 이상, 맞통풍 100% 평면으로 구성하고 세대당 평균 1대의 프라이빗 엘리베이터를 적용했다. 또한 프라이빗 정원, 사우나, GDR룸, 시네마, PT룸, 필라테스, 개러지 등 총 14개의 어메니티를 배치해 프라이버시와 생활 편의를 동시에 강화했다. 특히 622세대에는 3면 개방형 설계를 적용해 대모산, 양재천, 탄천을 아우르는 조망권을 확보하도록 했다. 대우건설 관계자는 “조합원들의 부담을 줄이고 차별화된 주거 환경을 제공하겠다”며 “단지 가치와 생활 편의를 극대화하는 데 집중했다”고 설명했다.
총회를 하루 앞두고 조합원들의 반응은 엇갈리고 있다. 삼성물산의 브랜드와 품질 신뢰를 중시하는 의견이 있는 반면 대우건설의 금융조건과 특화 설계가 실질적 혜택으로 다가온다는 평가도 나온다.
한 조합원은 “삼성물산은 안정적이고 검증된 브랜드라는 점이 강점이고 대우건설은 분담금 유예와 어메니티 등 실질적인 조건이 매력적”이라며 “각각의 장단점이 뚜렷해 최종 선택이 쉽지 않다”고 말했다.
개포우성7차 재건축은 강남권 주거지의 향방을 가늠할 분수령으로 평가된다. 이미 압구정, 한남3구역, 용산정비창 등 서울 대형 정비사업이 잇따라 추진되고 있는 가운데 이번 결과가 향후 강남 재건축 시장의 흐름에도 영향을 미칠 것이라는 전망이 나온다. 시공사는 오는 8월 23일 총회를 통해 최종 결정된다.
