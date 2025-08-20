코스피, 장중 3100선 붕괴…“불확실성 커졌다”

美 잭슨홀 경계심리+대주주 양도세 기준 발표 경계
차익실현 매물 출회 가능성…기간 조정 이후 매수 대응
코스피가 큰 폭으로 하락하며 3100선을 내준 가운데 증권가에서 지수가 3000포인트 수준까지 밀려날 수 있다는 관측이 제기됐다. 다음 달 미국의 금리 인하 여부에 대한 불확실성과 함께 국내 대주주 양도세 기준 발표 등 향후 예정된 이벤트 결과가 시장에 추가적인 부담으로 작용할 수 있다는 분석이다.
20일 한국거래소에 따르면 코스피는 지난 이틀 새 2.3% 가량 하락하며 3150선까지 후퇴했다. 이날 장 초반에도 2% 넘는 하락세를 나타내며 3100선을 밑도는 등 부진한 흐름을 이어가고 있다.
이 가운데 증권가에서는 지수가 3000포인트 수준까지 후퇴할 가능성을 제기하고 있다. 향후 불확실성이 높은 이벤트 결과가 시장에 부정적으로 작용할 가능성이 있다는 이유에서다.
나정환 NH투자증권 연구원은 “최근 잭슨홀 미팅에서 제롬 파월 연준 의장의 발언과 정부의 대주주 양도세 기준 발표 등 불확실한 이벤트를 앞두고 차익 실현 매도세가 출회했다”며 “특별한 악재는 없지만, 불확실성을 앞두고 차익 실현이 이어진 것”이라고 말했다.
실제 지난주 7월 미국 소비자물가지수(CPI) 발표 이후 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연준이 기준금리를 인하할 확률(Fed Watch)은 100%까지 확대됐으나, 현재는 83% 수준으로 낮아졌다. 파월 의장이 시장 기대와 달리 관세에 따른 인플레이션 억제를 위해 금리 동결을 시사할 수 있다는 우려가 제기되고 있는 것이다.
여기에 국내 증시의 ‘뜨거운 감자’인 대주주 양도세 기준이 10억원으로 확정될 가능성도 여전하다. 당정은 대주주 과세 기준에 대해 조율을 이어가고 있지만 아직까지 합의를 내지는 못한 상황이다. 상법 개정안에 대한 기대가 컸던 만큼, 실망 매물이 출회할 가능성이 높아졌다는 평가다.
나 연구원은 “정부의 대주주 양도세 기준도 현행 50억원이 유지될 것이라는 기대가 있으나, 강화될 가능성도 배제할 수 없는 상황”이라면서 “당분간 특별한 악재가 발생하지 않더라도 다수의 불확실한 이벤트를 앞두고 차익 실현 매물이 출회할 가능성이 존재한다”고 내다봤다.
이런 이유로 시장이 기대하던 이벤트가 예상과 달리 부정적으로 발표될 경우 지수는 3000선까지 후퇴할 가능성이 있는 것으로 평가된다. 다만 기간 조정 이후 매수로 대응해야 한다는 조언이 전문가들의 중론이다.
그는 “코스피 3000포인트는 선행 주가수익비율(PER) 10배, 2900포인트는 후행 주가순자산비율(PBR) 1.0배 수준으로 각각 1차, 2차 지지선 역할을 할 것으로 판단된다”면서 “정부가 코스피 5000 특별위원회를 구성하는 등 국내 주식시장 활성화 의지가 강하기 때문에, 지수가 하락할 경우 우호적인 정책이 나올 가능성이 크다. 따라서 단기 이벤트로 인한 조정이 지나간 이후에는 매수 관점에서 접근할 필요가 있다”고 설명했다.
한지영 키움증권 연구원도 “코스피가 기간 조정을 넘어 가격 조정으로 이어질 가능성은 낮다는 판단”이라면서 “연준의 금리인하 기대감은 자체는 여전히 유효한 가운데, 조선, 방산, 원전 등 큰 틀에서 내러티브와 하반기 실적 개선 전망이 훼손되지 않았기 때문”이라고 말했다.
한 연구원은 “잭슨홀 경계심리, 주도주의 투자심리 냉각 조합이 이번주 남은 기간 증시의 수급 변동성을 높이겠지만, 이 같은 변동성을 분할 매수 관점으로 바라보는 것이 적절하다”고 덧붙였다.
