리모델링 기념 특별가 회원 모집

국내에서 가장 아름다운 자연경관을 바라볼 수 있는 곳, 강원도 고성 최북단 민통선 아래 청정 동해안에 자리한 ‘미봉 고성 오션뷰 리조트’가 리모델링 기념 특별가에 회원을 모집 중이다.
고성군 현내면에 위치한 미봉 고성 오션뷰 리조트는 화진포해수욕장, 금강산, 통일전망대, 김일성 별장, 이승만 별장이 함께 있는 화진포와 설악산 등 천혜의 자연환경을 갖춘 관광지와 인접해 아이들부터 노년층에 이르기까지 모든 관광객에게 다양한 볼거리와 먹을거리를 제공하는 최고의 힐링 리조트로 사랑받고 있다. 미봉 오션뷰 리조트 회원권으로 고성, 제주 리조트 외에도 국내 유명 관광지인 설악, 경주, 나주, 평창 등 전국 6개 지역의 체인 리조트를 정회원가에 이용할 수 있다. 골프를 즐기는 회원을 위한 혜택으로 제주 지역의 골프장을 주중·주말에 4인이 30% 할인된 가격에 이용할 수 있다.
미봉 오션뷰 리조트는 현재 창립 회원 선착순 50명에 한해 특별 할인된 가격인 패밀리형(16평형) 485만 원, 스위트형(30평형) 696만 원에 모집 중이다. 선착순 50명 특별 혜택으로 해수 옥사우나 무료 이용권 20장과 객실 무료 숙박권 15장을 제공한다.
댓글 0