예스24, 두달만에 또 ‘먹통’…랜섬웨어 공격당해 접속불가

국내 최대 인터넷 서점 예스24의 홈페이지와 스마트폰 애플리케이션이 먹통이 됐다. 올 6월 랜섬웨어 해킹 사태가 발생한 지 두 달 만이다.
11일 오전 10시 현재 예스24 홈페이지는 접속이 되지 않고 있다. 전자책도 이용할 수 없는 상태다.
예스24는 랜섬웨어 공격을 받은 것을 확인하고 시스템을 긴급 차단한 것으로 전해졌다. 현재 보안 점검을 하고 있으며, 백업 데이터를 통해 서비스를 빠르게 복구 중이라는 입장이다. 다만 복구 완료 시간은 특정할 수 없다고 전했다.
앞서 예스24는 올해 6월에 랜섬웨어 해킹 공격으로 전산 시스템 마비를 겪었다. 사건 발생 닷새만에 복구가 시작됐다.
당시 예스24는 해킹당한 사실을 이용자 등에게 즉시 알리지 않아 논란이 됐다. 예스24는 한국인터넷진흥원(KISA) 등에 해킹을 당했다고 신고한 사실이 다음날 국회를 통해 알려지자 해킹 피해를 당했다는 사실을 뒤늦게 밝혔다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
