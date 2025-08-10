가성비 진공청소기 ‘샤오미 G20 맥스’ 사용기… 무게 빼고 가격·성능은 장점

경쟁 모델 대비 강력한 흡입력 장점… 다소 무거운 무게로 손목에 부담
경쟁사 대비 저렴한 가격… 경쟁 모델 40만~110만 원대로 다양
반려동물 브러시 등 다양하게 활용 가능할 듯
샤오미의 무선 진공청소기 G20 맥스가 합리적인 가격과 성능으로 국내외 시장에서 주목받고 있다. 고성능 무선 청소기 시장에서 다이슨과 같은 프리미엄 브랜드의 대안으로 떠오르며, 실용성과 경제성을 겸비한 제품으로 평가받는 모양새다. G20 맥스를 2주간 사용해 보며 주요 특징과 다이슨과의 비교를 통해 상품성을 살펴봤다.
샤오미는 고속 모터와 먼지·공기 분리 기술을 통해 흡입력 저하 없이 안정적인 청소 성능을 낸다고 설명한다. 5단계 헤파 여과 시스템은 0.3μm 미세먼지를 99.9% 제거해 알레르기 환자에게 적합하다고 덧붙였다.
G20 맥스는 최대 2만5000Pa(파스칼, 흡입력 측정 단위)의 흡입력을 갖췄다. 현재 시판 중인 무선청소기 중 상위 10% 수준의 성능이다. 일반적인 가정집 환경에서 사용해 보니 흡입력이 우수했으며, 먼지를 흡입하는 머리 부분이 납작하게 디자인돼 가구 아래 낮은 빈틈에도 사용하기 편리했다.
구성품도 다양하다. 전동 브러시 바, 반려동물 전용 브러시, 소형 전동 브러시, 연장 호스 등이 포함돼 다양한 환경에서 사용이 가능했다. 반려동물 브러시는 털 제거와 빗질을 동시에 지원해 반려동물을 키우는 가정에서 유용할 것으로 보인다.
G20 맥스는 경쟁 모델로 평가받는 다이슨 V12 디텍트 슬림보다 높은 흡입력을 낸다. 다이슨 V12 디텍트 슬림의 판매 가격은 89만 원으로 샤오미 G20 맥스(31만8000원) 보다 2.8배 비싸다. 백화점 공식 매장에서 해당 다이슨 제품을 사용해 보니 샤오미 대비 무게 중심이 잘 설계된 덕분에 손목에 걸리는 무게감이 덜했다. 흡입력은 비슷하게 느껴졌고, 가볍게 움직이는 부분은 다이슨이 더 우수했다. 무게는 G20 맥스(3kg)가 다이슨 V12(2.2kg)보다 무거워 장시간 사용 시 피로를 유발할 수 있을 것으로 보인다.
배터리 성능은 G20 맥스가 에코모드 60분, 표준모드 25분, 고출력모드 5분을 제공하며, 다이슨 V12(60분)와 비슷하다. 그러나 다이슨의 교체형 배터리 옵션은 장시간 청소에서 유리하고, G20 맥스는 배터리 교체가 불가하다.
G20 맥스는 600mL 대용량 먼지통과 버튼식 비움 기능을 갖춰 사용하기 편리했다. LED 디스플레이는 배터리 상태와 모드를 직관적으로 보여줘 충전이 필요한 시점이 보기 편했으며, 충전 스탠드가 있어 보관·충전이 용이했다. 국내외 사용자들은 “다이슨 대비 저렴한 가격에 준수한 성능”이라며 가성비를 높이 평가하고 있다. 특히 반려동물 털 관리 기능이 호평받고 있다.
G20 맥스는 유럽 시장에서 195.99달러(약 27만 원) 수준으로 판매되며 다이슨의 대안으로 주목받는 중이다. 유럽 현지에서는 소규모 가정이나 예산을 중시하는 소비자에게 적합하다는 평을 받고 있다.
샤오미 G20 맥스의 경쟁 제품들은 40만~110만 원대까지 다양하게 판매 중이다. 의외로 다이슨의 재고 모델들이 40만 원대에 비교적 합리적인 가격에 팔리고 있으며, 삼성·LG 등 국내 가전 브랜드가 고급화 전략으로 고성능 고가 모델을 판매 중이다. 다양한 제품을 경험해 본 결과 샤오미 G20 맥스의 가성비가 준수하다고 평가할 수 있었다.
샤오미의 AS 서비스가 다소 부족하다는 평도 있지만, 고장이 잘 나지 않는 청소기의 특성을 고려한다면 합리적인 가격으로 G20 맥스를 사용해 보는 것도 괜찮은 선택이 될 것으로 보인다. 다만 무게가 상당함으로 원활한 운용이 가능할지 사전 점검해 볼 필요가 있겠다.
댓글 0