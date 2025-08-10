OK저축은행, ‘대부업 철수’ 약속 어겨…과태료 3억여원 중징계

국내 자산 규모 1위 저축은행인 OK저축은행이 금융당국과의 약속을 어기고 대부업을 운영해 3억7200만 원의 과태료를 물게 됐다. 직원들이 고객의 예금을 각각 1억 원 넘게 횡령한 사실도 확인됐다.
9일 금융감독원은 OK저축은행에 대해 ‘기관 경고’와 함께 과태료 3억7200만 원을 부과했다고 밝혔다. 제재 수위는 기관 주의, 기관 경고, 시정 명령, 영업 정지, 등록·인가 취소 등으로 구분되며 기관 경고 이상부터 중징계로 분류된다.
OK저축은행은 2023년 6월 OK금융그룹이 대부업에서 철수하는 조건으로 러시앤캐시가 보유한 자산과 부채를 흡수·합병하도록 인가받았다. 하지만 금감원은 OK금융그룹이 계열사 2곳을 통해 지난해까지 대부업을 운영한 사실을 확인했다.
OK저축은행은 대주주 적격성 심사 과정에서 계열사 대부업체 정보를 일부 누락해 허위 자료도 제출했다. 경영공시에서도 해당 업체들의 정보를 빠뜨렸다. 다만 OK금융그룹은 올 초 해당 계열사들을 모두 폐업하고 대부업에서 철수했다.
이번 제재 대상에는 직원의 횡령 혐의도 포함됐다. 금감원에 따르면 OK저축은행 직원 A 씨는 2021년 3~10월 예적금 만기가 도래했지만 장기간 연락이 닿지 않은 고객 6명의 계좌를 임의 해지하고 1억6900만 원을 횡령했다. 직원 B씨는 2014~2018년 지인 등 5명의 통장과 도장, 비밀번호를 이용해 2억5300만 원을 횡령했다.
강우석 기자 wskang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0