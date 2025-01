두 번 접고 당겨 펼치고…삼성디스플레이, ‘CES 2025’서 IT·차량용 OLED 기술 선봬

크게보기 삼성디스플레이는 ‘CES 2025’에서 18.1인치 IT 폴더블 제품을 최초로 공개한다고 5일 밝혔다. 삼성디스플레이 제공

크게보기 삼성디스플레이는 ‘CES 2025’에서 디스플레이를 양 옆으로 잡아 당길 수 있는 ‘슬라이더블 플렉스 듀엣’ 제품을 선보인다. 삼성디스플레이 제공

이번 전시에서 삼성디스플레이는 펼쳤을 때의 크기가 소형 모니터만 한 18.1인치 폴더블 제품을 최초로 공개한다. 다양한 방식의 슬라이더블 제품과 두 번 이상 접는 멀티 폴더블 제품도 함께 선보인다.IT용 18.1인치 폴더블 제품은 펼쳤을 때의 화면 크기는 태블릿 두 개를 합친 것만큼 크지만, 접었을 때의 크기는 13.1인치로 소형 노트북처럼 간편하게 휴대할 수 있다. 터치 기능을 지원해 상황에 따라 태블릿 또는 노트북으로 활용 가능하며, 키보드 등 주변기기와 함께 모니터처럼 쓸 수도 있다. 앞서 삼성디스플레이는 2022년에도 17.3인치 IT용 폴더블 패널을 선보인 바 있다.태블릿을 양쪽으로 잡아당겨 화면을 8.1인치에서 12.4인치까지 키울 수 있는 ‘슬라이더블 플렉스 듀엣’, 태블릿 한쪽을 한 방향으로 확장해 13인치 화면을 17.3인치까지 확대할 수 있는 ‘슬라이더블 플렉스 솔로’ 등 제품도 전시한다. 평소에는 일반 스마트폰보다 작은 5.1인치 사이즈로 휴대하다가, 필요시 스마트폰 상단을 세로로 늘려 6.7인치로 활용할 수 있는 ‘슬라이더블 플렉스 버티컬’ 또한 선보인다.OLED를 탑재한 IT 기기가 어떤 차별점을 지니고 있는지 직관적으로 체험할 수 있는 공간도 마련했다. ‘당신의 잠재력을 발휘하세요(Unleash your potential)’ 테마로 연출된 공간에서, 관람객은 진화하는 IT 기기와 OLED 패널을 체험할 수 있다. 태블릿에 미숙하게 그려진 낙서가 AI를 통해 OLED 화면에 전문가가 그린 듯한 작품으로 재탄생하는 식이다.기존 액정표시장치(LCD)에서 OLED로 기술 전환이 활발히 이뤄지고 있는 차량용 디스플레이 시장을 겨냥해 주행 보조기능 등 활용성을 끌어올리고 인테리어의 심미성까지 높일 수 있는 다양한 혁신 제품도 공개한다. 카메라를 디스플레이 중앙에 숨기는 차량용 UPC 기술, 대시보드에 매립된 OLED가 블랙 코팅된 앞 유리 하단부에 상을 반사 시켜 주행 정보를 안내하는 ‘리얼 블랙 HUD’ 등이다.대형 디스플레이의 우수한 화질을 토대로 선보이는 ‘QD 정글’ 전시도 펼쳐질 예정이다. 한층 더 밝아진 TV용 QD-OLED와 모니터용 QD-OLED 신제품 등 다수의 대형 패널을 이용해 미디어아트 공간을 연출해 디스플레이 앞에 선 관람객에게 마치 실제 숲속에 들어와 있는 듯한 생생함을 선사한다.