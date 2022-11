페르노리카코리아, 하이엔드 위스키 시장 정조준… ‘30년산’ 로얄살루트 선봬

미구엘 파스칼 페르노리카코리아 마케팅 총괄 전무. 사진=페르노리카코리아 제공



마티유 들랑 로얄살루트 글로벌 마케팅 디렉터. 사진=페르노리카코리아 제공



로얄살루트 30년 스페셜 리추얼 키트. 사진=페르노리카코리아 제공



페르노리카코리아가 로얄살루트를 전면에 배치해 국내 하이엔드 위스키 시장을 공략한다.페르노리카코리아는 24일 서울 강남구에 위치한 프라이빗 멤버십 클럽 ‘메종 르 서클(Maison Le Cercle)’에서 기자간담회를 열고 국내 하이엔드 위스키 시장의 성장 가능성에 대해 조명했다.미구엘 파스칼(Miguel Pascual) 페르노리카코리아 마케팅 총괄 전무는 “팬데믹 이후 한국 소비자들이 위스키에 대한 소비가 크게 증가하고, 특히 21년 이상의 고숙성 제품에 대한 관심이 늘고 있어 한국 내 하이엔드 위스키 시장의 성장 가능성을 높게 평가하고 있다”고 밝혔다.페르노리카코리아에 따르면, 최근 4개월간(7월~10월) 국내 인터내셔널 스카치 위스키 판매량은 전년 동기 대비 52% 성장했다. 특히 고숙성, 고퀄리티의 위스키를 찾는 소비자들이 증가하고 블렌디드 그레인 등 새로운 영역의 제품들이 시장에 출시되면서 같은 기간 21년 이상 프레스티지 급의 인터내셔널 스카치 위스키 판매량은 80% 급증했다.페르노리카코리아는 하이엔드 위스키 시장의 리딩 브랜드로 로얄살루트를 내세웠다. 로얄살루트는 최소 21년부터 시작되는 라인업부터 고숙성 위스키까지 지속적으로 선보이고 있다. 최근에는 영국 왕실의 자유와 명예를 상징하는 ‘키 세리머니(The Ceremony of the Keys)’에서 영감을 얻은 ‘로얄살루트 30년’을 새롭게 선보이면서 하이엔드 컬렉션 포트폴리오 강화에 나섰다.미구엘 파스칼 전무는 “국내 프레스티지 위스키 시장이 커지고 있는 상황에서 로얄살루트의 새로운 하이엔드 컬렉션 ‘로얄살루트 30년’을 한정판이 아닌 정규 라인업으로 선보였다는 점에서 더욱 의미가 깊다”고 말했다.로얄살루트는 30년 출시를 기념해 아티스트 양태오와 협업한 ‘로얄살루트 30년 스페셜 리추얼 키트(Key to the Ritual)도 선보인다. 전 세계적으로 단 한 점만 제작한 스페셜 키트다.미구엘 파스칼 전무는 “국내 하이엔드 위스키 시장의 성장 가능성을 높게 평가하고 있는 만큼, 앞으로 고숙성 제품뿐 아니라 ‘로얄살루트 30년 스페셜 리추얼 키트’처럼 고숙성 위스키를 더욱 특별하게 경험할 수 있는 다양한 리추얼과 아티스트 협업 작품들을 선보일 계획”이라며 “이 같은 다양한 활동을 통해 프레스티지 위스키 소비자와의 소통을 한층 더 강화하고, 진정한 하이엔드 위스키의 가치를 선사하는 대표 위스키 브랜드로서 국내 위스키 시장을 리딩해 나갈 것”이라고 말했다.윤우열 동아닷컴 기자 cloudancer@donga.com