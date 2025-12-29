블랙핑크 로제, ‘세계에서 가장 아름다운 얼굴’ 1위

걸그룹 블랙핑크의 멤버 로제(Rose)가 ‘세계에서 가장 아름다운 얼굴’ 1위에 올랐다. 글로벌 대중문화 시장에서 K팝 아티스트의 영향력이 확장되는 흐름 속에서, 외모와 스타성 모두를 인정받은 결과다.
29일, 미국의 영화 평론 매체 ‘TC 캔들러(TC Candler)’는 ‘세계에서 가장 아름다운 얼굴 100인’ 순위를 공개했다. 로제는 여성 부문 1위를 차지하며 세계적인 주목을 받았다.
● K팝 스타 10위권 대거 포진…뷔 남성 부문 7위
이번 순위에서는 K팝 아티스트들이 상위권에 대거 이름을 올렸다. 여성 부문에서는 베이비몬스터 파리타가 3위, 에스파 카리나가 8위, 아이브 장원영이 9위를 기록했다. 같은 블랙핑크 멤버인 지수는 11위, 리사는 22위에 올랐다. 과거 2014·2015년 연속 1위를 차지했던 나나는 올해 18위였다.
같은 날 공개된 남성 부문 순위에서는 뷔가 7위로 가장 높은 순위를 기록했다. 이어 엔하이픈 니키가 10위, BTS 정국이 14위, 스트레이 키즈 현진이 18위에 이름을 올렸다. 현재 군 복무 중인 아스트로 차은우는 33위였다.
● 로제, 솔로 활동 1년 만에 ‘글로벌 아이콘’ 우뚝
로제는 작년부터 이어진 솔로 활동으로 존재감을 확실히 했다. 지난해 브루노 마스와 협업한 ‘아파트(APT.)’는 빌보드 메인 싱글 차트 핫 100 차트 3위에 오르며 K팝 여성 솔로 최고 기록을 세웠다.
글로벌 시상식에서도 존재감은 뚜렷했다. 로제는 지난 9월 열린 ‘2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈(VMA)’에서 K팝 솔로 가수 최초로 대상 격인 ‘올해의 노래’를 수상하며 화제를 모았다.
한편, TC 캔들러는 매년 전 세계 인물을 대상으로 ‘가장 아름다운 얼굴’과 ‘가장 잘생긴 얼굴’ 각각 100인을 선정해 발표하고 있다. 연중 후보 추천을 받아 투표 등을 통해 집계되며, 올해 추천된 인물은 6만 명에 달한 것으로 알려졌다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0