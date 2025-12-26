월급 150만 원에서 조기 은퇴까지…80억을 만든 투자[동아닷컴 금주의 신간]

시시각각 변하는 부동산 규제와 급등락하는 시세에 흔들리지 않는 방법은 없을까? 저자는 그 해답으로 ‘기본 원칙’을 제시한다. 월급 150만 원의 평범한 직장인이 대출 없이 강남 아파트를 소유하고 조기 은퇴에 성공하기까지, 6번의 투자를 통해 일궈낸 80억 자산의 핵심 비결이 이 책에 담겼다.
단순한 유행이나 특정 지역 정보를 넘어 인플레이션 시대에 내 자산의 가치를 지키는 근간을 다룬다. 저자의 생생한 임장 노하우부터 실제 매매계약서 작성법, 성공담과 뼈아픈 실수담까지 가감 없이 공개했다. “큰돈 되는 아파트는 어디에 있는가”라는 질문에 매몰된 이들에게, 시장의 소음에서 벗어나 스스로 판단할 수 있는 투자 체력을 길러주는 길잡이가 되어줄 책. ◇ 캘리쌤의 루틴 잉글리시/ 캘리쌤 지음/ 304쪽·2만2000원·북플레저
10년 넘게 영어를 배웠지만 원어민 앞에만 서면 입이 얼어붙는 한국인들의 고질적인 고민을 해결해 줄 학습서다. 50만 구독자의 선택을 받은 캘리쌤은 문법에 갇힌 영어가 아닌, 현지인이 일상에서 사용하는 생생한 뉘앙스와 언어 리듬을 강조한다.
단순 암기가 아니라 원어민들이 왜 그렇게 말하는지에 대한 문화적 맥락을 짚어줌으로써, 혼자서도 언어의 장벽을 넘을 수 있도록 설계됐다. 국제영어교사 자격을 보유한 저자는 “영어는 단 하루 만에 잘할 수 없지만, 하루 10분의 루틴이 90일간 쌓이면 기적이 일어난다”고 말한다. 내가 좋아하는 상황을 직접 영어로 내뱉을 수 있을 때까지, 실전적인 연습을 유도하며 영어 포기자들에게 새로운 희망을 제시한다.
◇ 지금 이 순간을 살기 위한 철학자의 말/ 히구치 마리 지음/ 240쪽·1만8500원·동양북스
누군가와 왁자지껄 떠들고 헤어진 뒤, 불현듯 찾아오는 공허함을 느낀 적이 있는가.
우리는 빈틈을 메우려 타인을 찾지만, 니체는 도리어 “나를 더 자세히 들여다봐야 한다”고 강조했다. 외로움은 결핍이 아니라 타인에게 의존하지 않고 스스로를 바로 세울 기회라는 의미다. 이처럼 관계가 힘든 것은 단순히 요령이 없어서가 아니다. 상황을 해석하고 버텨낼 기준, 즉 ‘관점’이 없기 때문이다.
저자는 철학을 ‘복잡한 관계를 해석하는 실용적인 도구’로 제시한다. 칸트를 빌려 “타인의 행복을 바라는 것이 진정한 사랑”이라며 상대를 바꾸려는 집착을 끊어내고, 쇼펜하우어에게 행복은 상황이 아닌 해석에 달렸다는 것을 배운다.
이 책은 이처럼 소크라테스부터 비트겐슈타인까지 32명의 철학자가 ‘관계의 난제’를 풀어 나간 흔적이다. 또한 이 과정에서 얻은 철학적 관점을 나 자신, 타인, 사회와의 관계로 확장한다. 단순히 “사이좋게 지내라”는 속 빈 조언이 아니다. 자신의 마음 상태를 단계별로 진단하고 선택하는 ‘마음가짐 레벨 지도’, 관계의 깊이를 긋는 ‘실망 예방선’, 상황에 흔들리지 않는 ‘자기강화 마인드’ 등 구체적인 방법이 담겨 있다.
이 책의 핵심은 철학자의 문장을 ‘나의 관점’으로 바꾸는 힘에 있다. 난해한 철학 담론을 줄줄 외우지 않아도, 일상의 언어로 풀어진 글귀들이 머릿 속에 남는다. 타인의 시선에 휘둘리지 않고 나만의 단단한 관계 철학을 세우고 싶은 이들에게 분명한 지침서가 될 것이다.
