[오늘의 운세/11월 24일]

● 쥐
48년 나 아니면 안 된다는 생각은 금물.
60년 때로는 알고도 모르는 척 하는 것이 좋다.
72년 고정관념을 버리고 새로운 시각으로.
84년 동남방에 귀인, 오후 4시 이후에 행운!
96년 오랫동안 소망하던 일이 이루어진다.
98년 일이 예상보다 늦어질 수 있다.
● 소
37년 수입과 지출이 원활히 이루어질 듯.
49년 고민이 있어도 과음은 절대 금물!
61년 이동시 가급적 대중교통을 이용할 것.
73년 마음에 들면 과감하게 시도할 것.
85년 그간의 노력이 빛을 보기 시작한다.
97년 하면 된다는 자신감과 긍정적 마인드 필요.
● 범
38년 도모하는 일에 새로운 계기가 생길 수 있다.
50년 금일은 장기적 전략에 따른 상담에 주력할 것.
62년 모처럼 한가로운 시간을 가져볼 것.
74년 서로 마음이 맞게 되고 대화가 통한다.
86년 연인과 둘만의 시간을 가져볼 것.
98년 결정 난 일에 불평하지 말 것.
● 토끼
39년 육체적인 무리는 삼갈 것.
51년 참아라! 오히려 전화위복의 기회가 된다.
63년 수첩을 찾아 옛 친구에게 소식을 전해보아라.
75년 갑작스러운 고민거리가 생길 수 있다.
87년 때로는 싫은 일도 기쁘게 해야 한다.
99년 때로는 혼자만의 시간도 필요하다.
● 용
40년 모처럼 마음에 드는 일을 만날 수 있다.
52년 좋은 변화가 생기거나 희망이 생길 수 있다.
64년 여러 가지로 경사가 겹치는 시기!
76년 가족과 함께 외식이라도 한다면 행운 두 배!
88년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다.
00년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
● 뱀
41년 두 번 생각하고 결정을 내릴 것.
53년 가벼운 산책하며 계획 세우기.
65년 서로 대화를 나누면서 아이디어 내기.
77년 여유를 가지고 진행해 나갈 것.
89년 마음만 앞서서 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다.
01년 기다리던 소식 접하거나 주변 상황 좋아진다.
● 말
42년 집안일은 자녀들과 이야기를 나눌 것.
54년 가급적 중요한 상담은 다음으로 미룰 것.
66년 지나온 일들을 뒤돌아보는 시간.
78년 작은 허물은 들추어 내지 말고 덮어둘 것.
90년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요.
02년 고민거리 해결되고 금전 운 좋아진다.
● 양
43년 상담 건은 오후4시 이후에 진행하는 것이 유리.
55년 먼저 이야기는 들어 보고 결정은 천천히 할 것.
67년 항상 따뜻한 음식을 섭취할 것.
79년 차 한 잔의 여유가 필요한 시기.
91년 고지가 눈앞, 조금만 더 힘내라.
03년 강함보다 부드러움이 더 효과적임. 다정하게 대할 것.
● 원숭이
44년 덕망과 칭송이 쌓이고 행복이 넘쳐난다.
56년 오늘은 행운의 날! 앞만 보고 뛰어라!
68년 먹을 복 생기거나 좋은 소식 들릴 듯.
80년 주변 사람들의 신뢰를 얻어 막혔던 일들이 한꺼번에 풀린다.
92년 백지장도 맞들면 낫다.
04년 편견이나 고정관념에서 벗어 날것.
● 닭
45년 귀인의 도움을 받거나 좋은 소식 들려온다.
57년 겉모습만 보고 결정하지 말 것.
69년 자신에게도 투자가 필요하다.
81년 자만하지 말고 겸손할 것.
93년 미혼 남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다.
05년 과음과식 절대금물.
● 개
46년 작은 것이라도 때로는 쓸모가 있다.
58년 횡재수보다는 꾸준한 노력이 결과를 이룬다.
70년 오늘은 문서로 인한 거래에 특히 좋다.
82년 새로운 비전이나 새 희망이 생긴다.
94년 반가운 사람이 오랜만에 소식 전해온다.
06년 작은 일에 연연하지 말고 목적에 충실할 것.
● 돼지
47년 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요.
59년 잠시 멈추어 돌아볼 수 있는 여유를.
71년 오늘은 가족과 함께하는 시간을 만들어 볼 것.
83년 너무 앞만 보고 뛰다 보면 정작 소중한 일들에 소홀해질 수.
95년 앞만 보고 뛰어라.
07년 사소한 약속도 꼭 지켜라.
