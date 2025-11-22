[오늘의 운세/11월 22일]

● 쥐
48년 추진하던 일이 큰 성취를 보게 되나 좀 더 철저한 건강관리가 필요하다.
60년 너무 서두러지 말고 중간점검이 필요한 시점이다.
72년 자신의 현 위치를 냉철하게 판단 할 것.
84년 바빠도 잠은 충분히 자는 것이 좋다.
96년 마음에 들지 않아도 묵묵히 전진하다보면 좋은 소식 있다.
08년 마음에 두었던 일이나 자신의 생각을 소신껏 펼칠 것.
● 소
37년 당면문제는 지금해결하기보다 미루어야 좋다. 시간이 해결해준다.
49년 잘해주기 보다 채찍과 당근을 같이 사용해야 한다.
61년 말과 행동으로 믿음을 심어주는 것이 승부수.
73년 지름은 마흡하지만, 결과는 조금 더 기다려 볼 것.
85년 정성을 다하는 진실한 마음은 통한다.
97년 회식 자리나 즐거운 만남 생긴다.
● 범
38년 활력이 돌고 생기가 넘치는 하루 열심히 활동해라.
50년 따듯한 음식과 규칙적인 운동이 건강을 지킨다.
62년 마음에 들지 않아도 먼저 마음을 열어라.
74년 돈 들어올 일이나 기쁜 소식 있으니 많이 활동해야 한다.
86년 천천히 안전하게 돌다리도 두드려보고 건너라.
98년 반가운 인연이 생길 수 있으니 용모를 단정하게 할 것.
● 토끼
39년 늦을수록 좋은 결과를 얻는다. 조금 더 느긋한 마음 필요.
51년 마음이 허전해도 과음은 절대 금물.
63년 사소하고 하잘 것 없어도 작은 것에 감사하는 마음이 필요.
75년 도와줄 수 있는 여건이 될 때 도와주어라.
87년 은혜는 작은 것 일지라도 꼭 갚아야 마음이 편안하다.
99년 늦은 시간까지 돌아다니지 말고 일찍 귀가.
● 용
40년 꿈과 희망을 갖고, 새로운 목표를 세워 볼 것.
52년 눈앞의 이익 보다 옳고 그름을 기준으로 판단해야 큰 이득을 얻는다.
64년 주는 사람이 주인이다. 베풀수 있을 때 많이 베풀이라.
76년 어떤 경우에도 당당하게 자신감을 잃지 말라.
88년 비온 뒤의 땅이 단단하듯 곧 좋아진다.
00년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다.
● 뱀
41년 체면도 좋지만 현실적인 면도 감안하여 무리하지 말 것..
53년 천천히 신중하게 좀 더 구체적인 목표를 세워라.
65년 전통도 중요하지만 새로운 것도 받아 들여야 한다. 고집부리지 마라.
77년 체면도 좋지만 현실적인 면도 감안해 무리하지 말 것.
89년 행운의 날이다. 물 만난 고기로다.
01년 회식 자리나 모임에서 인기 독차지
● 말
42년 가까이 있는 사람에게 잘해라, 주변의 신뢰를 얻는 것이 우선이다.
54년 오늘은 좋은 날, 호랑이가 날개를 얻은 격.
66년 아무리 바빠도 지킬 건 지키며 살아야 한다.
78년 자신을 내세우지 마라, 뛰는 놈 위에 나는 놈 있다.
90년 윗사람에 대한 예의는 반듯하게 갖추어라.
02년 현재의 이익보다 한발 물러서라 시간이 큰 이득을 준다.
● 양
43년 자신감과 의욕을 가지고 흔들리지 말고 중심을 잘 잡을 것.
55년 사람이 지켜야 할 근본을 잊지 말아야 한다.
67년 마음에 들지 않아도 짜증을 내거나 감정적인 일 처리는 삼갈 것.
79년 육식보다는 채식이 건강을 이롭게 하는 날이다.
91년 더워도 찬물이나 찬 음식 자제.
03년 할 수 있는 일은 마음껏 할 것, 즐겁고 유쾌한 하루!
● 원숭이
44년 기분 좋은 날이다. 반가운 소식이나 웃을 일이 있다.
56년 오해 하지 않도록 충분히 논리적으로 잘 이해 시켜라.
68년 현재는 부분이다 전체를 보아야 한다. 보이는 모습이 다가 아니다.
80년 공동의 목적을 위해 나보다 우리라는 관점에서 생각해라.
92년 세상에 진정한 공짜는 없다.
04년 사람 너무 믿지 말고 비밀 누설하지 말 것.
● 닭
45년 좀 더 규칙적인 식생활 필요하다.
57년 큰 호흡으로 자신의 감정을 잘 다스려야 한다.
69년 미래보다 현재의 상황을 정확하게 파악하는 것이 중요하다.
81년 믿을 수 있는 사람이라도 한 번 더 생각해라, 믿는 도끼 발등 찍힐 수 있다.
93년 좀 더 신중하게 꼼꼼하게 체크해 봐라.
05년 오늘 해야 할 일을 다음으로 미루지 말 것.
● 개
46년 베푼사람이 주인이다. 많이 배풀어라, 많이 돌아온다.
58년 어제의 적이 오늘의 동지가 된다. 순간을 전체로 판단하지 마라.
70년 자신의 할 일은 스스로 찾아서 적극적으로 해라.
82년 귀인은 의외로 가까운 곳에 있다.
94년 경솔한 행동으로 망신수가 있으니 매사 신중할 것.
06년 마음만 앞서서 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다.
● 돼지
47년 사소한 일도 소홀하지 마라. 기대 하지 않았던 곳에서 기쁨이 따르게 된다.
59년 동서남북으로 행운이 들어온다. 만이 활동해라.
71년 웃는 얼굴이 행운을 부른다.
83년 법적인 문제 꼼꼼하게 살피고 주의 할 것. 구설에 오를 수 있다.
95년 실수도 반복되면 무능이다.
07년 수첩을 찾아 옛 친구에게 소식을 전해보아라.
인천철학관 박성희 원장
