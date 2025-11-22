[오늘의 운세/11월 23일]

● 쥐 48년 인내가 복을 부르는 날, 화가 나도 참고, 하고 싶은 말이 있어도 참을 것. 60년 큰 마음으로 풍어라, 승자의 아량과 여유가 필요. 72년 금전 문제나 사람 문제로 고민할 수 있다. 84년 아무리 바빠도 대충하지 말고 신중하게 다시 검토할 것. 96년 상황이나 분위기 파악을 잘할 것. 08년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것
● 소 37년 귀인이 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것. 49년 현제 일에 최선을 다해라, 모든 일이 잘 풀려 나간다. 61년 운전 할 때는 좀 더 느긋한 마음과 여유를. 73년 큰 마음을 가지고 작은 것에 인색하지 말 것. 85년 고백하기에 좋은 날, 적극적인 용기가 필요. 97년 포기하지 말고 끝까지 연심히 최선을 다할 것.
● 범 38년 외출할 때 목도리를 하거나 따뜻하게 입는 것이 좋다. 50년 좋음 라, 칭찬하는 날, 말 한마디에 천 냥 빚도 갚는다. 62년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것. 74년 어떤 업무라도 주어진 일에 대해 불만 갖지 말 것. 86년 즐검고 행복하게 많이 웃고 긍정적으로 생활할 것. 98년 지금 이 순간이 중요 현실에 만족할 줄 아는 것이 행복. ● 토끼 39년 맛있는 음식을 먹는 날, 건강에 신경 쓰고 보양식 섭취. 51년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것. 한 번 더 생각하면 좋을 듯. 63년 현실에 만족해라, 기대가 크면 실망도 크다. 75년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것. 87년 약속 시간에 늦지 않도록 서두를 것. 99년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아 볼 것.
● 용 40년 버릴 것과 가질 것을 구분해라, 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜가 필요. 52년 포용해야 하는 날, 자존심 버려라 백지장도 맞들면 낫다. 64년 역지사지하는 자세가 필요, 상대방의 입장에서도 생각해볼 것. 76년 도와주려면 확실하게 도와주어라. 88년 작은 일에도 감사하는 마음을 갖아라. 00년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족 할 것.
● 뱀 41년 도모하는 일에 새로운 계기가 생길 수 있다. 세심하게 재검토할 것. 53년 다른 사람의 의견을 듣는 날, 사소한 일도 혼자 결정하지 말고, 서로 의논하여 결정. 65년 자신의 위치에서 본분을 다해라. 77년 육체적으로 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다. 89년 희망과 비전이 보이고 분위기도 좋아진다. 01년 듣기 좋은 말 한마디가 행운을 가져온다. ● 말 42년 명예가 따르고 만인에게 축복 받는 기상. 54년 오늘은 문서로 인한 거래에 특히 길하다. 66년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각. 78년 남의 말을 먼저 듣는 날, 윗사람이나 경험자의 말을 존중. 90년 도전 정신과 배운다는 적극적인 자세로 임할 것. 02년 편법이나 요령보다는 원리원칙, 윤리도덕을 기반으로 정면승부가 좋다.
● 양 43년 묵은 솔이 광솔, 손에 익숙한 게 좋다. 했던 일을 하면 좋은 날. 55년 겉치레보다는 내가 좋아하는 마음 편안한 것을 선택. 67년 이득도 있지만 나가는 것도 만만치 않다. 낭비할 수 있다. 79년 계획을 재검토할 것. 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요하다. 91년 가급적 친절 모드로 일관할 것. 03년 실수가 많은 날이니 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요. ● 원숭이 44년 계획한 일이 순풍에 돛을 달 듯 풀린다. 56년 직접 나서기보다는 뒤에서 조언하는 것이 현명한 처세. 68년 저녁에 배우자와 대화할 수 있는 시간을 가져라. 80년 사고수가 있으니, 가급적 대중교통 이용 할 것. 92년 혼자보다는 여러 사람과 어울릴 것. 04년 활동을 자제하라, 실속 없이 바쁠 수 있으니 중심 잘 잡을 것
● 닭 45년 일이 잘 되는 날, 작은 일이 큰 기쁨이 될 수 있다. 57년 무리하거나 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려 나간다. 69년 일도 많지만 보람도 크다. 적극적으로 찾아서 일할 것. 81년 모처럼 능력 발휘할 기회가 생길 듯. 93년 가급적 대화로 풀어가는 것이 현명한 처세. 05년 먹을 복이 생기거나 칭찬받을 일 있다. ● 개 46년 결정 내리기 전에 좀 더 심사숙고 할 것. 58년 웃을 일이나 기분 좋은 일이 생기는 날, 적극적으로 활동할 것. 70년 혼자결정하지 말고, 가급적 여러 사람의 의견을 들어 볼 것. 82년 마음에 들지 않아 하기 싫은 일이 생겨도 웃을 것. 94년 가끔은 일상생활서 벗어나 커피 한잔으로 즐겨보라. 06년 우연한 기회에 유익한 만남 갖게 될 듯
● 돼지 47년 서로 잘 맞는 같은 생각을 가진 사람과 뭉칠 것. 59년 몸은 조금 피곤해도 마음은 행복. 71년 귀인을 만나 도움을 받을 수 있는 좋은 소식이 기다리고 있다. 83년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것. 95년 답답하고 힘들게 한 금전적인 문제 큰 어려움이 풀린다. 07년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행된다. 적극적으로 활동할 때.
