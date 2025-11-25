[오늘의 운세/11월 25일]

● 쥐
48년 금전 문제로 생각이 많아질 듯.
60년 정면승부보다는 우회하는 것이 좋다.
72년 그간의 성실함을 인정받고 입지가 좋아 질수 있다.
84년 힘을 합쳐라 백지장도 맞들면 낫다.
96년 늦은 시간까지 밖에 있지 말고 일찍 귀가 할 것.
08년 실패를 두려워하지 말라.
● 소
37년 명예에 집착하기보다 실리를 추구 할 것.
49년 일 욕심내지 말고 건강 챙길 것.
61년 베풀수록 큰 행운이 찾아오게 된다.
73년 초심을 잃지 말고 정진 할 것.
85년 북쪽을 향하면 재물 운이 상승하고 서쪽을 향하면 애정이 깊어진다.
97년 도전하는 자만이 진정한 성공을 얻는다.
● 범
38년 차근하게 하나씩 체크해 나가다 보면 좋은 결과.
50년 가족이나 배우자에게 잘해 주기.
62년 복잡하게 생각하지 말고 단순하게 볼 것.
74년 귀찮아도 매사 꼼꼼하고 확실하게 처신.
86년 능력 밖의 일은 벌리지 말 것.
98년 성질부리면 후회할일 생긴다.
● 토끼
39년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요한 시기.
51년 가능하면 덕을 베풀어라.
63년 결정을 내리기 전에 다시 한 번 생각하기.
75년 매사에 낙천적이고 긍정적으로 생각할 것.
87년 작은 도움과 친절이 미래를 위한 가장 큰 저축.
99년 인생의 궁극적 목표는 성공이 아니라 행복.
● 용
40년 마음을 넉넉하게 갖고 따뜻하게 대해 줄 것.
52년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요할 때.
64년 건강관리는 자연식품을 통해 스스로 할 것.
76년 조금만 양보하면 일이 쉽게 풀려나간다.
88년 윗사람들과 대화를 시도해 볼 것.
00년 마음이 아파도 원칙대로 처리할 것.
● 뱀
41년 적당히 양보하고 적절히 처신할 것.
53년 가급적 다툼을 피하고 다음을 기약하라.
65년 여행 계획이나 여가생활을 계획해 볼 것.
77년 그다지 실속 없는 일로 시간을 보낼 수 있다.
89년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구해 볼 것.
01년 한발 먼저 양보해야 승리를 가져온다.
● 말
42년 아랫사람의 일에 지나친 간섭은 금물.
54년 즉시 결과가 필요한 일 보다는 장기 계획에 주력 할 것.
66년 집안일이나 회사일로 생각 많아 질 듯.
78년 때로는 혼자만의 시간도 필요.
90년 잘된다고 과신하지 말고 겸손한 자세 유지.
02년 좀 더 구체적이며 적극적인 계획을 세워 볼 것.
● 양
43년 중요한 의논은 다음으로 미루는 것이 좋다.
55년 작은 실수는 가볍게 넘기는 아량이 필요.
67년 계약은 예상한 방향으로 순조롭게 진행된다.
79년 사랑이 있어 외롭지 않고 두렵지 않다.
91년 괜찮은 제안 받거나 기쁜 소식 듣는다.
03년 부지런하게 움직여야 얻을게 있다.
● 원숭이
44년 오늘은 그냥 반가운 사람과 담소나 하며 지내라.
56년 한번만 더 생각하는 여유와 지혜가 필요!
68년 부동산이나 투자에 관심 가질 듯.
80년 바쁘기는 하지만 기분 좋은 하루.
92년 자신의 의사를 분명하게 표현 할 것.
04년 오늘 할 일을 내일로 미루지 말라.
● 닭
45년 과욕만 부리지 않으면 무난할 듯.
57년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다.
69년 아무리 급해도 안전한 방법을 선택할 것.
81년 일의 시작은 미약해도 결과는 크게 된다.
93년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
05년 좀 더 꼼꼼하게 살펴볼 것.
● 개
46년 서둘지 말고 즐기면서 천천히 할 것.
58년 주어진 일이라면 긍정적으로 생각할 것.
70년 기분이 좋아지고 활력이 넘치는 하루.
82년 자신감은 좋지만 겸손함을 잃지 말 것.
94년 자신감을 가지고 바쁘게 움직여 보아라!
06년 윗사람의 말을 따라야 한다.
● 돼지
47년 다른 사람의 이야기도 들어보고 판단.
59년 마음 맞는 사람끼리 좋은 시간 가져 볼 것.
71년 오랜 숙원이 이루어지며 축하를 받게 된다.
83년 작은 곤경에 처할 수 있으나 전화위복의 기회.
95년 오늘은 특히 품위유지에 신경 쓸 것.
07년 부모님 마음이 편해야 일도 풀린다.
인천철학관 박성희 원장
