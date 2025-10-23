데뷔 30주년 크라잉넛 “인디 동료들의 희망 되고파”

25일부터 ‘말달리자’ 전시-공연
“30년을 인디 뮤지션으로 살아왔어요. 인디 음악을 꿈꾸는 동료들에게 조금이라도 희망이 되고 싶습니다.”
데뷔 30주년을 맞은 1세대 인디밴드 ‘크라잉넛’은 지난 세월이 쌓이고 쌓여 에너지라도 된 듯했다. 이들은 22일 오후 서울 마포구 홍대 KT&G 상상마당에서 간담회를 갖고 “25일부터 내년 1월 31일까지 30주년 기념 특별전시 ‘말달리자’와 연계 공연을 연다”고 밝혔다. 전시는 사전 예약하면 무료 관람이 가능하다. 전시와 연계된 공연은 유료로 예매할 수 있다.
1995년 홍대 라이브 클럽 드럭에서 태동한 크라잉넛은 강산이 세 번 바뀌는 동안 한국 인디 신을 이끌어 가는 어엿한 ‘맏형 밴드’가 됐다. ‘말달리자’ ‘밤이 깊었네’ ‘명동콜링’ 등 그동안 내놓은 히트곡은 늘어놓자면 끝이 없을 정도. 초중고교 동창인 박윤식(49·보컬, 기타)과 이상면(49·기타), 이상혁(49·드럼), 한경록(48·베이스) 등 데뷔 멤버에 2집부터는 김인수(51·키보드)가 합류한 뒤 지금껏 멤버 변화 없이 굳건히 밴드를 지켜 왔다.
한경록은 “크라잉넛은 정원에서 손질을 받지 않고, 피어나고 싶은 대로 피어난 ‘야생화’ 같은 존재”라며 “30년 동안 해보니 그렇게 대박 났다곤 할 수 없지만, 가정을 꾸리고 자녀가 성인이 될 때까지 한 시대를 살아왔다는 의미가 있다”고 했다. 김인수는 “인디는 항상 위축된 상황에서도 발전해 나간다고 믿는다”고 말했다.
크라잉넛을 상징하는 대표곡 ‘말달리자’는 현 세대들에게도 여전히 울림이 크다. 이상면은 “이 노래는 앞부분에 세상이 원하는 이야기(잔소리)를 늘어놓은 뒤 ‘닥쳐’로 이어지는 포맷”이라며 “지금도 (잔소리가) 달라진 게 없다는 점에서 지금의 젊은 세대들도 듣는 것 같다”고 말했다.
전시는 크라잉넛은 물론 인디밴드의 역사도 돌아볼 수 있도록 구성됐다. 초입은 라이브 클럽 드럭을 재현한 공간으로 꾸며졌다. 멤버들이 직접 그라피티를 했다고 한다. 또 친필 악보 등 미공개 소장품과 아트워크를 통해 크라잉넛의 역사를 다층적으로 느낄 수 있다. 전시 기간 동안 상상마당 홍대 라이브홀에서 공연도 이뤄진다. 김창완밴드, 잔나비, 장기하, 김수철 등이 참여한다.
“크라잉넛뿐만 아니라 인디도 30주년이잖아요. 한국 인디 역사에 바치는 선물 같습니다. 내년이 ‘붉은 말’의 해니까, 제대로 한번 달려봐야죠.”(한경록)
