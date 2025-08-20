2025년 APEC 정상회의 기념공연 ‘서라벌 풍류’ 개최

오는 23일부터 10월 29일까지 경주 주요 명소서 총 44회 공연
육부촌, 교촌마을, 첨성대서 경주 풍광과 어우러진 무대 선보여
전통공연예술진흥재단(이사장 배영호)은 ‘2025년 APEC 정상회의’의 성공적 개최를 기원하고, 경주를 찾는 내외국인 관광객에게 한국의 전통공연예술을 알리기 위한 기념공연 ‘서라벌 풍류’를 오는 23일부터 10월 29일까지 경주 주요 명소에서 개최한다.
이번 공연은 K-컬처의 근간인 순수 전통예술부터 현대적 감각을 담은 창작국악, 지역 대표 예술단체의 국악관현악, 무용, 연희에 이르기까지 다채로운 장르로 구성된다. 전국을 대표하는 유수의 예술단체와 공모를 통해 선정된 실력 있는 예술단체가 참여해 풍성하고 수준 높은 공연이 펼쳐질 예정이다. 경주 육부촌(현 경상북도문화관광공사), 교촌마을, 첨성대 등 경주의 주요 명소에서 관람객들에게 역사와 예술이 어우러진 특별한 경험을 선사할 것으로 기대된다.
‘서라벌 풍류’의 첫 무대는 오는 23일부터 경상북도 산업유산으로 지정된 유서 깊은 장소 ‘육부촌’에서 펼쳐진다. 1979년 PATA(아시아태평양관광협회) 총회를 위해 건립된 대한민국 최초의 컨벤션 센터인 ‘육부촌’은 45년간 민간에 공개되지 않아 당시의 원형을 유지하고 있어 관람객들은 경주의 근대 역사와 함께 특별한 전통공연을 감상할 수 있다. 국립부산국악원의 공연을 시작으로 공모를 통해 선정된 지역의 예술단체, 봉산탈춤보존회, 영남지역 대학 국악과 등이 참여해 보문단지 인근을 찾는 내외국인 관광객들에게 한국의 대표 전통공연을 선보인다.
9월부터 10월까지는 ‘교촌마을’과 ‘첨성대’에서 더욱 다채로운 공연들이 이어진다. 현대적 감성을 담아낸 창작국악 공연부터 첨성대 특설무대에서 펼쳐지는 지역 대표 예술단체의 대규모 야외공연까지, 경주의 아름다운 풍광과 어우러진 무대가 관람객들에게 특별한 경험을 선사할 예정이다.
유적지 관광 이상의 문화적 감동을 선사할 ‘서라벌 풍류’의 모든 공연은 전석 무료로 진행되며, 자세한 공연정보는 전통공연예술진흥재단 누리집에서 확인할 수 있다.
