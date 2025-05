‘반구천 암각화’ 유네스코 세계유산 등재 확실시

26일 이코모스 세계유산 목록 ‘등재 권고’ 통지

7월 6~16일 세계유산위서 등재 여부 최종 결정

등재 확정시 총 17건 유네스코 세계유산 보유국

ⓒ뉴시스

등재 확정 여부는 7월 중순 이전에 알수 있을 것으로 보이며, 등재가 확정되면 우리나라는 총 17건의 유네스코 세계문화유산을 보유하는 나라가 된다.국가유산청은 유네스코 세계유산센터로부터 ‘반구천의 암각화(Petroglyphs along the Bangucheon Stream)’에 대한 유네스코 자문심사기구인 국제기념물유적협의회(International Council on Monuments and Sites(ICOMOS), 이코모스)]의 심사결과 세계유산 목록의 ‘등재 권고’를 통지받았다고 26일 밝혔다.이코모스는 ‘반구천의 암각화’에 대해 ▲탁월한 관찰력을 바탕으로 그려진 사실적 그림과 독특한 구도는 한반도에 살았던 사람들의 예술성을 보여주고, 다양한 고래와 고래잡이의 주요단계를 담은 희소한 주제를 선사인들의 창의성으로 풀어낸 걸작 ▲선사시대부터 약 6천 년에 걸쳐 지속된 암각화의 전통을 증명하는 독보적인 증거이면서 한반도 동남부 연안 지역 사람들의 문화의 발전을 집약해 보여준다고 평가했다.이코모스는 ‘반구천의 암각화’가 첫번째 세계유산 등재기준인 인간의 창의성으로 빚어진 걸작이란 점과 세번째 등재기준 인 현존하거나 사라진 문화적 전통이나 문명의 유일한 또는 적어도 독보적인 증거를 충족하는 ‘탁월한 보편적 가치(OUV, Outstanding Universal Value)’를 지닌 유산이므로 유네스코 세계유산에 등재할 것을 세계유산위원회에 권고했다.

국가유산청은 앞서 지난 2010년 ‘반구천의 암각화’가 세계유산 잠정목록에 등재된 이후 지난해 1월 세계유산 등재 신청서를 유네스코 세계유산센터에 제출했다.이번 권고에 따라, 7월 6일부터 16일까지 프랑스 파리에서 열리는 제47차 세계유산위원회에서 ‘반구천의 암각화’의 등재 여부가 최종 결정될 예정이다.등재가 확정되면 우리나라는 문화유산 15건, 자연유산 2건 등 총 17건의 유네스코 세계유산 보유국이 된다.국가유산청 관계자는 “반구천의 암각화가 세계유산으로 최종적으로 등재될 때까지 지방자치단체 및 관계 부처와 긴밀히 협력하며 적극적으로 대응해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.[서울=뉴시스]