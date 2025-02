ⓒ뉴시스

바다는 지난 24일 본인 소셜미디어에 “주말의 추억”이라고 적었다.해시태그로 ‘주말’, ‘루아’ 등을 덧붙였다.바다는 딸과 뽀뽀를 하며 애정을 드러내기도 했다.올해 만 5세인 김루아 양은 귀여운 매력을 뽐냈다.

두 사람은 캐주얼한 의상을 입고 훈훈한 분위기를 자아냈다.멤버들과 ‘아임 유어 걸(I‘m Your Girl)’ ‘너를 사랑해’ ‘드림스 컴 트루(Dreams Come True)’ ‘감싸 안으며’ 등을 성공시켰다.S.E.S는 K팝 대표 걸그룹으로 자리잡았으나 2002년 해체됐다. 이후 바다는 솔로 가수 활동을 했으며, 뮤지컬까지 영역을 넓혔다.바다는 지난달 11~12일 서울 구로구 고척 스카이돔에서 열린 ‘에스엠타운 라이브 2025 [더 컬처, 더 퓨처] 인 서울(SMTOWN LIVE 2025 [THE CULTURE, THE FUTURE] in SEOUL)’에 참석했다. SM엔터테인먼트 창립 30주년을 기념해 열린 이 행사에서 바다는 그룹 ‘에스파’ 카리나·윈터와 함께 S.E.S의 히트곡 ‘드림스 컴 트루’를 불렀다.[서울=뉴시스]