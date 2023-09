정국, ‘핫100’ 10주 차트인…뷔, ‘빌보드 200’ 2주 연속 상위권

신드롬 걸그룹 ‘뉴진스’ 외에도 글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 정국을 비롯 K팝 그룹들의 미국 빌보드 차트 선전이 이어졌다.26일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(9월 30일 자)에 따르면, 정국의 첫 공식 솔로 싱글 ‘세븐(Seven)’(feat. Latto)‘이 빌보드 메인 싱글 차트 ’핫 100‘ 53위에 올랐다. 이 곡은 지난 7월14일 발표 이후 ’핫 100‘에 1위(7월 29일 자)로 직행한 이래 10주 째 차트에 머무르며 장기집권 중이다.또 ’세븐‘은 또 빌보드 ’글로벌 (미국 제외)‘과 ’글로벌 200‘에서도 각각 2위에 랭크돼 발매 두 달이 넘는 시점에도 변함없는 인기를 과시했다. 정국은 오는 29일 두 번째 솔로 싱글 ’3D(feat. Jack Harlow)‘를 발표할 예정인데 ’세븐‘에 이은 연타석 홈런이 기대된다.방탄소년단 다른 멤버 뷔의 첫 솔로 앨범 ’레이오버(Layover)‘는 메인 앨범 차트인 ’빌보드 200‘ 20위에 올랐다. 지난 주 2위에 이어 2주 연속 상위권을 유지했다. 또 ’레이오버‘는 ’톱 앨범 세일즈‘와 ’톱 커런트 앨범 세일즈‘에서 각각 2위를 차지했다.이외에도 ’레이오버‘의 수록곡 ’러브 미 어게인(Love me again)‘은 ’글로벌(미국 제외)‘ 42위, ’글로벌 200‘ 85위에 안착했다. ’레이니 데이즈(Rainy Days)‘는 ’글로벌 (미국 제외)‘ 76위, ’글로벌 200‘ 149위에 자리했다. ’포 어스(For Us)‘와 ’블루(Blue)‘는 ’글로벌(미국 제외)‘에서 각각 141위, 189위에 올랐다.정국과 뷔 외에도 방탄소년단 멤버들이 빌보드 내 각종 차트에서 여전히 선전하고 있다.제이홉의 솔로 앨범 ’잭 인 더 박스(Jack In The Box)‘는 ’톱 커런트 앨범 세일즈‘ 26위, ’톱 앨범 세일즈‘ 30위에 랭크됐다. 또한, 지민의 솔로 앨범 ’페이스‘의 타이틀곡 ’라이크 크레이지(Like Crazy)‘는 ’글로벌(미국제외)‘ 50위, ’글로벌 200‘ 82위, 슈가가 활동명 어거스트 디(Agust D)로 발매한 솔로 앨범 ’디-데이(D-DAY)‘는 ’톱 커런트 앨범 세일즈‘ 89위를 차지했다.이와 별개로 대세 보이그룹 ’스트레이 키즈‘(Stray Kids·스키즈)의 정규 3집 ’★★★★★(5-STAR)‘(파이브스타)는 이번 주 ’빌보드 200‘에서 176위를 차지했다. 지난주 186위보다 10계단 역주행했다. 16주 연속 차트인하며 스트레이 키즈 자체 최장 기록을 경신해나가고 있다. 4세대 K팝 그룹 중 ’빌보드 200‘에서 두 번째로 최장 기록이다.한편, 이번 주 ’핫100‘ 1위는 ’힙합의 제왕‘으로 통하는 캐나다 출신 래퍼 드레이크(Drake)의 신곡 ’슬라임 유 아웃(Slime You Out)‘이 차지했다. 드레이크가 내달 발매 예정인 정규 8집 수록곡으로 미국 싱어송라이터 시저(SZA)가 피처링했다.이에 따라 드레이크는 지금까지 ’핫100‘에 1위에 1곡을 올렸다. 비틀스(20곡), 머라이어 캐리(19곡), 리애나(14곡), 마이클 잭슨(13곡)에 이어 ’더 슈프림스‘·’마돈나‘(12곡)와 함께 해당 부문 공동 5위로 올라섰다. 아울러 방탄소년단(6곡)과 함께 2020년대에 가장 많은 ’핫100‘ 1위곡(6곡)을 올린 아티스트가 됐다.’빌보드 200‘ 1위는 미국 래퍼 로드 웨이브의 ’노스탤지아(Nostalgia)‘에게 돌아갔다. 미국 래퍼 도자 캣의 ’페인트 더 타운 레드(Paint The Town Red)‘가 지난 주 ’글로벌 200‘에서 3위였는데, 이번 주에 1위로 올라섰다.[서울=뉴시스]