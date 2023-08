뉴진스 ‘슈퍼 샤이’, 빌보드 ‘핫100’ 7주 연속 진입…자체 최장

신드롬 걸그룹 ‘뉴진스(NewJeans)’가 미니 2집 ‘겟 업(Get Up)’ 수록곡 ‘슈퍼 샤이(Super Shy)’로 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’ 자체 최장 진입 기록을 세웠다.29일(현지시간) 빌보드 최신 차트(9월2일 자)에 따르면, ‘겟 업’ 선공개곡이자 트리플 타이틀곡 중 하나인 ‘슈퍼 샤이(Super Shy)’는 이번 주 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에서 80위를 차지했다. 지난 주보다 1계단 하락했으나 7주 연속 차트인했다. 이 곡은 4주 전 ‘핫 100’에서 자체 최고 순위인 48위를 찍었다.앞서 뉴진스는 3주 전 ‘핫100’에서 K팝 걸그룹 신기록을 썼다. ‘슈퍼 샤이’ 외에 ‘ETA’와 ‘쿨 위드 유(Cool With You)’까지 ‘겟 업’ 트리플 타이틀곡 모두를 ‘핫100’에 올렸다. 지금까지 ‘핫100’에 3곡 이상 동시 진입시킨 K-팝 그룹은 남녀 통틀어 ‘방탄소년단’(BTS)과 뉴진스뿐이다.아울러 뉴진스는 앞서 ‘디토(ditto)’, ‘오엠지(OMG)’도 ‘핫100’에 올려 지금까지 총 다섯 곡을 올리는 기록을 썼다. ‘디토’와 ‘OMG’는 각각 이 차트에 5주와 6주간 머물며 저마다 최고순위 82위와 74위를 찍었다. ‘슈퍼 샤이’가 이번 주에서 ‘핫100’에 머물며 뉴진스 곡 중 해당 차트에 최장 기간 머문 곡이 됐다.‘슈퍼 샤이’는 해당 차트에 6주간 머물렀던 블랙핑크의 ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’과 ‘핑크 베놈’ 기록도 깼다. 이 차트에 한주 더 머물면 블랙핑크 ‘아이스크림(Ice Cream)’(8주) 기록과 같아진다. 현재 해당 차트에 가장 오랜 기간 머물고 있는 K팝 걸그룹 노래는 ‘피프티 피프티’(FIFTY FIFTY·핍티핍티)의 ‘큐피드’다. 이번 주 25위를 차지하며 해당 차트에 23주간 머물렀다.이와 별개로 뉴진스의 ‘겟 업’은 이번 주 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 21위를 차지했다. 해당 차트에 1위로 들어온 뒤 6위, 12위, 16위를 거쳐 5주 연속 톱25에 진입했다.뉴진스는 ‘빌보드 글로벌 200’에서도 여전히 강세다. ‘슈퍼 샤이’ 11위, ‘ETA’ 28위, ‘뉴 진스’ 88위, ‘쿨 위드 유’ 143위다. 이 네 곡은 ‘겟 업’ 수록곡이다. 이밖에 ‘OMG’ 113위, ‘디토’ 138위다.[서울=뉴시스]