개막 전 티켓 13만 장 팔린 ‘에드워드 호퍼전’…어떤 작품 나왔을까?

크게보기 에드워드 호퍼, 〈이층에 내리는 햇빛〉, 1960. 캔버스에 유채, 102.1 × 127.3 cm. Whitney Museum of American Art, New York; purchase with funds from the Friends of the Whitney Museum of American Art 60.54. © null of Josephine Hopper/Licensed by SACK, Seoul. 사진:서울시립미술관 제공

● 도시 안팎의 호퍼를 만나다

크게보기 에드워드 호퍼, 〈그랑오귀스탱 강둑〉, 1909. 캔버스에유채, 60.2 × 73 cm. Whitney Museum of American Art,New York; Josephine N. Hopper Bequest 70.1173. ©2023 Heirs of Josephine Hopper/Licensed by SACK,Seoul. 사진: 서울시립미술관 제공

크게보기 에드워드 호퍼, 〈도시의 지붕들〉, 1932. 캔버스에 유채,90.6 x 72.9 cm. Whitney Museum of American Art, NewYork; bequest of Carol Franc Buck 2022.98. © 2023Heirs of Josephine Hopper/Licensed by SACK, Seoul. 사진:서울시립미술관 제공

크게보기 에드워드 호퍼, 〈작은 배들, 오건킷〉, 1914. 캔버스에 유채, 61.6 × 74.3 cm. Whitney Museum of American Art,New York; Josephine N. Hopper Bequest 70.1196. ©2023 Heirs of Josephine Hopper/Licensed by SACK,Seoul. 사진: 서울시립미술관 제공

● 소품과 드로잉 비중 높아

크게보기 에드워드 호퍼, 〈햇빛 속의 여인〉, 1961. 리넨에 유채,101.9 × 152.9 cm. Whitney Museum of American Art,New York; 50th Anniversary Gift of Mr. and Mrs. AlbertHackett in honor of Edith and Lloyd Goodrich 84.31. ©2023 Heirs of Josephine Hopper/Licensed by SACK,Seoul. 사진: 서울시립미술관 제공

크게보기 ‘밤을 지새우는 사람들’을 위한 습작. 1942 또는 1942년. 사진: 김민 기자 kimmin@donga.com.

크게보기 호퍼 부부가 관람한 연극 티켓 모음, 1925–36The Sanborn Hopper Archive at the Whitney Museum ofAmerican Art, Frances Mulhall Achilles Library andArchives, New York ; gift of the Arthayer R. SanbornHopper Collection Trust EJHA.0754–.0900. Photographsby Hudson Archival, courtesy the Whitney Museum ofAmerican Art. 사진: 서울시립미술관 제공.

미국 화가 에드워드 호퍼(1882~1967)는 생전 말수가 적었고 교류도 적었다. 그저 도시를 배회하며 관찰한 뒤 그림으로 남겼다. 그런 작품들은 지난해 미국 뉴욕 휘트니미술관에서 전시되며 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 지친 사람들의 마음을 위로했다는 평가를 받았다.휘트니미술관 전시와는 다른 호퍼의 작품 160여 점과 관련 기록 110여 점이 한국을 찾았다. 서울시립미술관은 20일부터 서소문본관에서 해외소장품 걸작전 ‘에드워드 호퍼: 길 위에서’를 개최한다. 국내 최초 호퍼 개인전으로, 연초부터 관심을 모은 전시는 개막 전 이미 티켓 13만 장(얼리버드 티켓 10만 장 포함)이 팔렸다. 호퍼의 어떤 작품이 한국을 찾았는지 19일 기자간담회에서 공개됐다.이번 전시는 서울시립미술관이 휘트니미술관과 공동 기획했다. 기획 초기 단계에서 나온 전시의 주제는 ‘뉴욕 앤드 비욘드’로 뉴욕은 물론 이 지역을 벗어난 호퍼의 작품도 다양하게 조명하자는 취지로 출발했다는 후문이다. 이승아 학예연구사는 “휘트니 전시가 뉴욕에 집중했다면, 서울 전시는 파리 뉴욕 등 도시와 자연을 아우르는 구성”이라고 설명했다.호퍼의 초기 드로잉과 자화상을 담은 섹션인 ‘에드워드 호퍼’로 시작한 전시는 ‘파리’, ‘뉴욕’, ‘뉴잉글랜드’, ‘케이프코드’, ‘조세핀 호퍼’, ‘호퍼의 삶과 업’ 등 총 7개 섹션으로 구성됐다. 이 장소들은 호퍼가 머물며 그림을 그렸던 곳이다.1906~1910년 호퍼는 당시 예술의 중심지였던 파리를 세 차례 방문했다. 파리에서 보았던 여러 풍경을 기억하며 야심차게 그린 ‘푸른 저녁’도 파리 섹션에서 볼 수 있다. 미국에서는 좋은 평가를 받지 못해 호퍼 생전 한 번만 전시된 작품이다. 파리 센 강의 다리와 운하, 루브르 등 도시 풍경을 차분하게 그린 작품도 있다.관객이 가장 기대할 섹션인 ‘뉴욕’에서도 차가운 건물 풍경이 이어진다. ‘도시의 지붕들’(1932년)은 휘트니미술관의 최근 소장작이다. 킴 코너티 휘트니미술관 큐레이터는 “북적이는 도시 환경 속 나만의 고요한 시간을 연상케 하는 작품”이라고 했다.‘뉴잉글랜드’와 ‘케이프코드’ 섹션은 도시를 벗어난 호퍼의 작품들로 구성된다. 이곳의 해안과 어촌 마을, 섬을 방문하며 그렸던 스케치 소품, 호퍼 부부의 여름 별장이 있었던 케이프코드의 풍경이 펼쳐진다. 번잡한 뉴욕에서 벗어난 그는 ‘오전 7시’(1948년), ‘이층에 내리는 햇빛’(1960년) 등의 작품을 남겼다.‘밤의 창문’(1928년), ‘황혼의 집’(1935년), ‘이층에 내리는 햇빛’, ‘햇빛 속의 여인’(1961년)은 호퍼를 좋아하는 관객이 좋아할 대표적 스타일의 작품이다. 다만 전체 작품 160여 점 중 유화는 57점, 드로잉·수채화는 89점, 판화 14점이며 소품의 비중이 높은 편이다. 대신 작품의 옆에 이에 관련된 드로잉과 기록을 배치해 이해를 도왔다.가장 유명한 ‘밤을 지새우는 사람들’(1942년·시카고미술관 소장)은 이번 전시엔 출품되지 않았지만, 습작 드로잉과 수첩에 남긴 기록이 전시됐다. 수첩에서 호퍼는 이 작품에 대해 ‘유리창 경계를 따라 가게 안의 밝은 천장이 어두운 바깥 거리에 대비됨’이라고 적어, 실내등이 밤을 비추는 효과를 중요하게 생각했음을 알 수 있다.이승아 학예연구사는 “휘트니미술관이 특별한 이유는 호퍼 관련 기록도 4000여 점을 보유하고 있다는 것”이라며 “세계 최대 규모 소장품, 기록을 가진 기관과 협업을 통해 연구적 측면에서 깊이가 더해졌다”고 말했다. 그는 “호퍼의 새로운 면모를 확인할 수 있는 전시가 될 것”이라고 덧붙였다.전시는 8월 20일까지. 유료 사전 예약제.김민 기자 kimmin@donga.com