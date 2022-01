키썸, 오늘 자작곡으로 컴백…“아픈 손가락 같은 곡”

키썸/퍼스트원엔터테인먼트 제공



가수 키썸의 색다른 감성을 응집한 자작곡이 베일을 벗는다.키썸은 19일 정오 각종 음원사이트를 통해 새 싱글 ‘더 세컨드 키 투 섬 아일랜드’(THE 2nd KEY TO SUM ISLAND) 타이틀곡 ‘사실 누군가 날 감싸 안아 주길 원해 (original ver.)’를 발매한다.이번 앨범은 키썸의 장기 프로젝트 ‘섬 아일랜드’(SUM ISLAND) 두 번째 시리즈로, 프로젝트의 포문을 연 ‘더 퍼스트 키 투 섬 아일랜드’(THE 1st KEY TO SUM ISLAND) 이후 약 1년10개월 만에 발매되는 곡이다. 봄바람의 설렘을 닮은 지난 앨범에 이어 이번 앨범에서는 한층 성숙해진 키썸의 음악적 색깔과 독보적인 감성을 여실히 느낄 수 있다.‘앙상하고 마른 나무’라는 뜻의 영어 단어 ‘베어 트리스’(Bare Trees)에서 영감을 받아 완성된 신곡 ‘사실 누군가 날 감싸 안아 주길 원해 (original ver.)’는 어쿠스틱 힙합 장르의 곡으로, R&B 리듬에 얹어진 808 베이스와 서정적인 기타 리프, 솔직하면서도 공감 가는 노랫말이 어우러져 감성을 극대화했다.특히 키썸이 직접 작사, 작곡을 비롯해 전반적인 앨범 기획에도 참여, 진정성이 돋보이는 위로와 응원의 메시지를 고스란히 담아냈다. 또 지난해 9월 개최된 키썸의 첫 번째 단독 콘서트 ‘폴링 인 섬’(FALLING IN SUM)에서 팬들에게 먼저 들려줘 의미를 갖는 곡이다.음악이라는 열쇠로 자신만의 세계를 하나씩 완성해 나가고 있는 키썸은 그동안 보여주지 않았던 색다른 음악적 매력과 한 단계 업그레이드된 음악성을 녹여낸 신곡으로 차가워진 마음을 따뜻하게 위로해 줄 전망이다.키썸은 소속사를 통해 “오랜만에 새로운 음악으로 돌아왔다. 기다려 주셔서 감사하다는 말을 전하고 싶다”라며 “내 음악 중 아끼지 않는 곡은 없지만 이번 신곡은 어딘지 모르게 아픈 손가락 같은 곡이다, 많이 들어주시고, 힘내셨으면 좋겠다”고 소감을 전했다.한편 키썸의 새 싱글 ‘사실 누군가 날 감싸 안아 주길 원해 (original ver.)’는 19일 정오 각종 음원사이트를 통해 발매되며, 추후 NFT 콘텐츠 형식의 버추얼 앨범으로도 발행된다.(서울=뉴스1)