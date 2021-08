그레이, 첫 정규 트랙 공개…자이언티·pH-1·우원재 등 피처링

AOMG 제공 © 뉴스1

힙합 레이블 AOMG의 그레이(GRAY)의 첫 정규앨범 ‘그레이그라운드.’(grayground.)에 참여한 전체 피처링진이 베일을 벗었다.AOMG는 15일 0시 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 오는 17일 발매되는 그레이의 첫 번째 정규앨범 ‘그레이그라운드.’ 전체 피처링 아티스트 이름이 담긴 트랙리스트를 공개했다.‘그레이그라운드.’에는 더블 타이틀곡 ‘메이크 러브 (Make Love) (Feat. Zion.T)’ ‘파티 포 더 나이트 (Party For The Night) (Feat. 로꼬 & 이하이)’를 비롯해 ‘쇼 윈도우 (Show Window) (Feat. pH-1)’ ‘셀피시 (Selfish) (Feat. 우원재)’ ‘라이즈 (Rise) (Feat. DeVita)’ ‘아이 돈트 러브 유 (I Don’t Love You) (Feat. 쿠기)‘ ’클로스 투 유 (Close 2 U) (Feat. 펀치넬로)‘ ’레디 투 러브 (Ready To Love) (Feat. Hoody)‘ ’없던 일로 해 (Feat. meenoi)‘ ’베이비 돈트 크라이 (Baby Don‘t Cry) (Feat. 염따)’ ‘유’(U)까지 총 11곡이 수록된다.이번에 공개된 ‘그레이그라운드.’ 트랙리스트를 통해 염따, 쿠기, 로꼬, 이하이 뿐만 아니라 Zion.T, pH-1, 우원재, DeVita, 펀치넬로, Hoody, meenoi 등 화려하고 개성넘치는 피처링 아티스트 라인업이 전체 공개돼 눈길을 끈다. AOMG를 대표하는 히트 메이커 그레이가 이들과 어떤 신선한 시너지를 만들어냈을지 관심이 모아진다.테마파크 지도를 연상케 하는 트랙리스트 일러스트도 눈길을 끈다. 각 트랙의 제목을 딴 11개의 스팟이 조화롭게 어우러져 하나의 놀이공원 같은 공간이 연출됐다. 이를 통해 그레이가 데뷔 약 9년 만에 선보이는 첫 정규앨범에 대한 기대감은 더욱 증폭되고 있다.그레이는 오는 17일 오후 6시 첫 정규앨범 ‘그레이그라운드.’를 발매하며, 같은 날 오후 7시 네이버 나우의 #OUTNOW(아웃나우)를 통해 전곡 밴드 라이브와 앨범 비하인드 스토리 등을 공개할 예정이다.(서울=뉴스1)