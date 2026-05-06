평화누리길, 아날로그 감성 입힌 ‘스탬프북’ 종주제 도입

경기도와 경기관광공사는 6일부터 평화누리길 이용객을 대상으로 ‘스토리텔링 스탬프북 종주인증제’를 시행한다고 밝혔다. 이 사업은 기존 모바일 애플리케이션 기반 인증 방식에 오프라인 스탬프북을 추가한 것이 특징이다.
그동안 평화누리길 종주 인증은 모바일 앱을 통해서만 가능했지만, 스마트 기기 사용이 익숙하지 않은 이용자들의 불편을 고려해 종이 스탬프북을 새롭게 도입했다. 여행객이 직접 도장을 찍으며 걷는 재미를 더해 참여를 확대하려는 취지다.
스탬프북은 단순한 인증 수단을 넘어 비무장지대 접경지역의 역사와 문화, 각 코스의 특징을 담은 ‘스토리텔링형’으로 제작됐다. 코스별 설화와 지역 이야기를 함께 수록해 도보 여행 중 읽을거리도 제공한다. 이용객은 김포 손돌묘, 문수산성, 연천 백학면 학곡리 고인돌 등 주요 지점에서 스탬프를 찍으며 코스를 완주할 수 있다. 스탬프북은 4800부 한정으로 제작됐으며, 파주 임진각과 연천 평화누리길 어울림센터 내 판매기에서 권당 500원에 구매할 수 있다.
12개 코스, 15개 스탬프를 모두 모은 완주자는 연천 평화누리길 어울림센터에서 종주 인증서와 기념품을 받을 수 있다. 명예의 전당에 기록이 남는 체험도 제공된다. 다만 모바일 앱과 스탬프북을 통한 중복 인증에 따른 기념품 이중 수령은 제한된다.
조원용 경기관광공사 사장은 “보다 다양한 연령층이 평화누리길을 찾고, 스탬프를 모으며 성취감을 느끼는 계기가 되길 바란다”라며 “지역 관광과 경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대한다”라고 말했다.