멜라니아 “트럼프와 첫 만남, 엡스타인 소개 아니다” 돌연 성명

“엡스타인·트럼프와 가끔 파티 겹쳤을 뿐
“나를 불명예스러운 제프리 엡스타인과 연관 짓는 거짓말은 오늘 끝내야 한다”
성착취 공범에 보낸 이메일, 캐주얼한 것”
이슈 잠잠해질 때 깜짝 성명…백악관 술렁
도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사가 각종 성범죄 의혹으로 감옥에서 극단적 선택을 한 제프리 엡스타인과의 연루설을 부인하는 성명을 9일(현지 시간) 갑작스럽게 발표했다.
앞서 멜라니아 여사는 엡스타인의 연인 겸 성착취 공범인 길레인 맥스웰에게 2002년 이메일을 보낸 사실이 드러났다. 지난해 8월 조바이든 미국 대통령의 차남 헌터는 엡스타인이 트럼프 대통령에게 멜라니아를 소개해 준 것이라고 주장하기도 했다.
멜라니아 여사는 발표에서 “맥스웰에게 보낸 내 이메일은 그저 캐주얼한 서신 교환에 불과하다”며 “나는 남편을 1998년 뉴욕시의 한 파티에서 우연히 만났으며, 엡스타인이 소개한 것이 아니다”고 주장했다.
또한 “뉴욕시와 (플로리다주) 팜비치에서는 사교계가 겹치는 게 흔하기 때문에 도널드와 나는 가끔 엡스타인과 같은 파티에 초대받았다”며 “엡스타인과 나에 관한 수많은 가짜 사진 및 진술이 수년간 소셜미디어에 유포돼 왔다. 이러한 사진과 이야기는 완전히 거짓”이라고 밝혔다.
AP 통신은 멜라니아 여사의 이날 발표가 “백악관은 물론 워싱턴 정가를 놀라게 했다”고 전했다. 특히 트럼프 행정부가 엡스타인 논란에서 벗어나는 흐름이던 시점에 발표됐다는 점에서 오히려 정치적 파장을 낳을 수 있다는 분석도 나온다.
한 백악관 관계자는 “멜라니아는 정치에 관심이 없고, 정치적인 측면에 대해 신경쓰지 않는다”며 “그저 과장된 이야기들에 직접 대응하고 싶었던 것일 뿐”이라고 CNN에 전했다. 여사 측은 “멜라니아 여사가 지금 입장을 밝힌 것은 더 이상 참을 수 없기 때문”이라며 “대중과 언론은 영부인으로서 그녀의 놀라운 업적에 집중해야 할 때”라고 밝혔다.
김보라 기자 purple@donga.com
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