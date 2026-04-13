미군, 한국시간 오늘밤 11시부터 “이란 해상 봉쇄”

트럼프 지시 따라 중부사령부 공지
미군 중부사령부는 12일(현지시간) 미 동부시간으로 13일 오전 10시부터 이란 항구를 출입하는 모든 해상교통에 대한 봉쇄 조치를 시작할 것이라고 밝혔다. 미군의 봉쇄조치는 한국 시간으로 13일 오후 11시부터다.
“항구 출입 모든 해상교통 봉쇄
이란 오가지 않는 배는 방해 안해”
중동 지역 미군을 관할하는 미 중부사령부는 이날 성명을 내고 도널드 트럼프 대통령의 포고령에 근거해 이같은 조치를 시행할 예정이라고 밝혔다.
이번 봉쇄는 페르시아만과 오만만 내의 모든 이란 항구를 포함하고 이란 항구 및 연안 지역을 출입하는 모든 국가의 선박에 대해 무차별적으로 진행된다.
다만, 중부사령부는 “이란이 아닌 타국 항구를 오가기 위해 호르무즈 해협을 통과하는 선박들의 항행의 자유를 방해하지 않을 것”이라고 했다.
이번 조치는 11일(현지시간)부터 밤새 이틀 간 진행된 미국과 이란의 종전 협상이 노딜(No Deal)로 종료되면서 트럼프 대통령이 이란에 대한 새로운 압박 카드로 내놓은 ‘해상 봉쇄’ 조치에 따른 것이다.
트럼프 대통령은 12일 협상 종료 후 “미 해군이 호르무즈 해협에 들어오거나 나가려는 모든 선박에 대한 봉쇄조치를 즉각 시행할 것”이라며 “해군에 국제 수역에서 이란에 통행료를 지불한 모든 선박을 수색하고 막으라고도 지시했다. 이란에 불법적인 통행료를 낸 선박은 공해상에서 안전한 항해를 보장받지 못할 것”이라고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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