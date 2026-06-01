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“구사일생은 이런 것”…인도 돌진 차량 피한 남성(영상)
동아일보
업데이트
2026-06-01 10:20
2026년 6월 1일 10시 20분
입력
2026-06-01 07:12
2026년 6월 1일 07시 12분
송치훈 기자
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사진=엑스(X·옛 트위터) 영상 캡처
중국의 한 남성이 인도로 돌진하는 차량을 극적으로 피하는 장면이 폐쇄회로(CC)TV에 포착됐다.
지난달 31일 엑스(X·옛 트위터)에는 중국 광둥성에서 갑자기 인도로 돌진하는 차량을 간발의 차로 피하는 남성의 영상이 올라왔다.
영상=엑스(X·옛 트위터)
영상에는 이 남성이 차량과 구조물 사이의 좁은 틈으로 몸을 피해 가까스로 화를 면한 뒤, 이내 다리에 힘이 풀린 듯 자리에 주저앉는 모습이 담겼다.
해당 영상을 접한 현지 누리꾼들은 “휴대폰을 보면서 걷지 않은 덕분”이라며 가슴을 쓸어내렸다.
#차량
#인도
#돌진
#중국
#휴대폰
송치훈 기자 sch53@donga.com
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