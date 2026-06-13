머스크 “반박하거나, 질문하거나, 실행하라…아니면 해고” 업무지시 이메일 재조명

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 우주·항공기업 스페이스엑스(X) 상장과 함께 세계 최초 ‘조만장자(trillionaire)’에 오른 가운데, 과거 그가 직원들에게 보낸 이메일이 재조명되고 있다. 당시 머스크는 직원들에게 근무 중 음악 듣는 것을 허용하면서도 자신의 지시 사항은 반드시 이행해야 한다고 강조하는 등 단호한 리더십을 보였다.
CNBC가 2021년 10월 (현지시간) 입수한 이메일에 따르면, 머스크는 테슬라 직원들에게 상반된 내용의 이메일 두통을 보냈다. 그는 즉흥적으로 전 직원에게 이메일을 보내는 것으로 유명하다.
첫 번째 이메일에서 머스크는 “공장에서 일할 때 음악(을 듣는 것)을 적극 지지하며, 업무를 더욱 즐겁게 만들어주는 작은 요소들도 모두 환영한다”고 밝혔다.
이어 안전 관련 상황을 인지할 수 있도록 한쪽 이어폰을 빼는 조건이라면 근무 중 음악을 듣는 것을 허용한다고 밝혔다. 직원들이 보다 즐겁게 일할 수 있도록 음악 감상을 장려한다는 취지였다.
머스크는 “당신의 하루를 향상할 다른 일이 있다면 알려달라”고 덧붙였다.
그러나 머스크는 다음 날 보낸 두 번째 이메일에서 보다 강경한 태도를 보였다. 머스크는 자신이 명확한 지시 사항을 담은 이메일을 보냈을 때 직원들게 허용되는 행동은 세 가지뿐이라며 △자신이 틀렸다는 점을 설명하거나 △추가 설명을 요청하거나 △지시를 실행해야 한다고 강조했다.
그러면서 머스크는 “위의 사항 가운데 어느 것도 수행하지 않을 경우 해당 매니저는 즉각 해임될 것”이라고 경고했다.
해당 이메일은 해석에 따라 평가가 엇갈릴 수 있다. 특히 머스크의 두 번째 이메일은 직설적이고 단호한 업무 지시 스타일을 보여주는 사례로 평가된다. 반면 머스크의 신속한 의사결정과 실행을 강조하는 경영 철학을 드러냈다는 평가도 나올 수 있다.
한편 머스크는 12일(현지시간) 스페이스X 상장과 함께 세계 최초로 자산 1조달러를 넘긴 이른바 ‘조만장자(trillionaire)’에 이름을 올렸다.
블룸버그통신은 이날 스페이스X가 나스닥 시장에서 주당 150달러에 거래를 시작하면서 머스크의 순자산이 1조500억달러(약 1594조원) 규모에 도달했다고 보도했다. 또 머스크의 자산 규모가 스위스 국내총생산(GDP)에 맞먹는 수준이라고 통신은 전했다. 세계 부호 순위 2위인 래리 페이지와 비교하면 3배 이상 많은 규모인 것으로 알려졌다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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