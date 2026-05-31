장동혁 “투표 포기하면 이재명 범죄 지울 기회 주는 것”

국민의힘 장동혁 대표가 31일 “투표를 포기하면 ‘재판취소’라는 사익을 위해 대통령 권력을 남용하는 이재명에게 자기 범죄를 모두 지울 기회를 주는 것”이라고 주장했다. 그는 “반드시 투표해서 이재명 재판을 재개해야 된다”고 강조했다.
장 대표는 이날 국민의힘 당사에서 기자회견을 열고 먼저 이 대통령을 향한 강한 비판에 나섰다. 그는 “이 대통령이 ‘악성 지배자’, ‘구태 기득권자’ 등 온갖 공격을 다 동원했는데 선거판이 불리해지자 또 다시 국민을 갈라치고 있다”며 “대통령 권력 손에 쥐고 압도적 여당까지 거느린 이재명 본인이 악성 지배자”라고 말했다.
여당이 코스피 급등 등 경제 성과를 내세우고 있는 것에 대해서는 “반도체에 가려진 거의 모든 산업의 부진, 끊임없이 이어지는 내수 침체, 사상 최악의 상황에 내몰린 청년 일자리, 벼랑 끝에 있는 우리 인생에 대해서는 이 대통령도 정청래 대표도 이야기 안한다”며 “우리 정치가 바라봐야할 국민이 과연 코스피에만, 명품관에만 있나. 저는 정치가 바라봐야 할 곳은 그곳이 아니라고 믿는다”고 했다.
그러면서 현재의 경제 상황을 “고환율 고물가 고금리의 삼고(三高)지옥”, “부동산 지옥”이라고 규정했다. 장 대표는 “땀 흘려 일하면 잘 살 수 있다고 믿었던 국민들이 느닷없이 벼락거지 되고 있다”며 “이런 국민들의 고통은 이 대통령과 민주당의 안중에 없다”고 주장했다. 이어 “세금폭탄으로 내 집을 뺏는 나라가 이 대통령과 민주당이 만든 현실”이라며 “이런 현실 바꾸고싶다면 투표장에 나가야 된다”고 했다.
장 대표는 또 이번 선거에서 여당이 승리할 경우 이 대통령의 재판취소, 주한미군 철수 등 상황이 벌어질 것이라고도 주장했다. 그는 “가장 먼저 이재명 재판취소부터 밀어붙일 것”이라며 “자신의 공소장을 보란듯이 자기 손으로 찢을 것이다. (이 대통령은) 헌법까지 찢고 연임과 장기독재의 길로 나갈 것”이라고 했다. 또 “내 월급 빼앗아 기본소득으로 나눠주고, 내 집 빼앗아 기본주택에 살게 만드는게 이재명의 기본 경제”라며 “지금 우리가 막아내지 못하면 우리 후손들은 기본이라는 배급의 족쇄에 영원히 묶여 살게 될지도 모른다”고 주장했다.
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