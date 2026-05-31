국힘, “1번만 찍었다” 공개한 이해식 고발…선관위 “위반 아냐”

국민의힘이 더불어민주당 정원오 서울시장 후보 캠프에서 총괄선대본부장을 맡고 있는 이해식 의원을 공직선거법상 투표의 비밀침해죄 혐의로 경찰에 고발했다. 이 의원은 29일 6·3 지방선거 사전투표를 마친 뒤 페이스북에 “1번만 내리찍었다”며 민주당 후보에게 투표했다는 사실을 공개했다.
국민의힘 중앙선거대책위원회 산하 클린선거본부(위원장 곽규택 의원)는 31일 “이 의원이 사전투표를 마친 후 자신의 SNS를 통해 자신이 기표한 투표 내역을 불특정 다수에게 공개했다”며 이 의원 고발장을 서울 강동경찰서에 제출했다고 밝혔다. 이 의원은 29일 페이스북에 강동구 천호제3사전투표소에서 사전투표를 마친 인증 사진을 올리며 “서울시장은 1번 정원오, 강동구청장은 1번 김종무, 서울시의원은 1번 양평호, 강동구의원은 1-나 김종범, 서울 교육감은 정근식, 비례대표는 두 말할 필요도 없이 민주당!”이라고 적었다.
이에 대해 국민의힘은 “이는 공직선거법 제167조(투표의 비밀보장)를 위반한 것으로 다수의 팔로워를 보유한 공인이자 현직 국회의원의 이러한 행위는 특정 후보자 및 정당에 대한 투표를 유도하는 효과를 가져올 수 있어 위법성이 더욱 중대하다고 볼 수 있다”고 비판했다. 민주당 이해식 의원은 “선관위 자문을 받아서 문제 없다는 것을 확인하고 올린 것”이라며 “선거법상 문제가 전혀 없는건데 아주 웃긴사람들이다. 일고의 대응가치도 없다”고 반박했다.
이에 대해 중앙선거관리위원회는 “국회의원이고 선거운동이 가능하기 때문에 온라인으로 선거 운동을 할 수 있고, 누구 찍었는지를 밝히는 것은 선거법 위반에 해당하지 않는다”고 설명했다.
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