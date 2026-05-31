지진도 폭발도 아니었다…美동북부 떨게 한 굉음의 정체

미국 동북부 뉴잉글랜드 지역에서 정체불명의 굉음과 함께 주택가 건물들이 흔들리는 현상이 발생했다. 일부 주민들은 서둘러 대피했고, 지진이나 대형 폭발 사고를 의심한 주민들의 신고가 폭주했다. 하지만 조사 결과 하늘에서 폭발한 운석으로 인한 사건인 것으로 나타났다.
30일(현지시간) AP통신에 따르면 미 항공우주국(NASA)은 이날 성명을 내고 “오후 2시 6분경 매사추세츠주 북동부와 뉴햄프셔주 남동부 상공에서 운석이 분해됐다”고 발표했다. NASA는 해당 운석은 우주의 자연석이며, 인공위성이나 우주 쓰레기의 일부는 아니라는 설명도 덧붙였다.
미국 유성협회(AMS)도 이날 보스턴 북쪽, 뉴햄프셔와 매사추세츠 경계 부근에서 대기권으로 진입한 지름 약 3피트(약 1m)의 유성 때문에 굉음과 흔들림 현상이 발생한 것이라고 밝혔다. 초기에는 지진 가능성도 제기됐으나 미 지질조사국(USGS)은 지진계에 어떠한 활동도 기록되지 않았다고 발표했다.
이에 대해 앨러드 뷰텔 NASA 대변인은 해당 운석이 시속 약 12만700km의 속도로 이동했으며 지상 약 60km 상공에서 파편화되었을 가능성이 높다고 밝혔다. NASA는 이 유성은 대기권에 진입하면서 폭발했고 이때 방출된 에너지는 TNT 폭탄 약 300 t의 위력과 맞먹는 것으로 추정됐다.
CNN에 따르면 이날 일부 주 거주자들은 SNS에 건물이 흔들리는 것을 느꼈다는 글을 올렸다. 소셜미디어상에는 “집 전체가 흔들려 나무가 쓰러진 줄 알았다”, “변압기 폭발 소리보다 훨씬 컸다” 등 놀란 주민들의 경험담이 쏟아졌다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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