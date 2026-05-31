이영지, 빨간 머리·옷 사진 올렸다가 사과…“경솔한 행동 죄송”

가수 이영지가 6·3 지방선거를 앞두고 붉은색으로 염색한 머리와 붉은색 상의를 착용한 모습을 소셜미디어에 공개했다가 “경솔한 행동 죄송하다”고 사과했다.
31일 이영지는 인스타그램을 통해 “전날 너무 시의성 없는 내용을 업로드해서 많이 놀라셨을 것 같다”고 밝혔다.
앞서 이영지는 30일 인스타그램에 붉은색으로 염색한 머리 사진과 함께 “예쁘지”라고 올렸다. 게시물 배경음악으로는 그룹 코르티스의 ‘레드레드’(REDRED)를 삽입했다. 곧이어 팬들과 짧게 질문하고 답변하는 시간을 가지겠다는 게시물도 올리며 붉은색 맨투맨을 입은 사진을 첨부했다.
선거를 앞둔 시점에 붉은색 관련 게시물은 특정 정당을 연상시킬 수 있다는 우려가 제기됐다. 이영지는 해당 게시물들을 빠르게 삭제했다. 이후 그는 “많은 분이 일러주셔서 죄송한 마음에 어떻게든 수습해 보고자 빨리 염색이라도 하고 오느라 해명이 늦었다”며 머리를 검은색으로 다시 염색한 사진을 공개했다.
그러면서 “지금이 중요한 시기인 걸 분명 인지하고 있었음에도 소통하고자 하는 의지가 앞서서 마구잡이로 최근 근황 사진을 올리는 데 여념이 없었다”며 “무지했다는 비겁한 변명 뒤에 숨지 않고 반성하며 배우겠다”고 덧붙였다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0