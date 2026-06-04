전재수, 부산 승기 잡았다…통일교 논란 넘어 ‘잠룡’ 반열에

6·3 지방선거 부산시장 선거에서 더불어민주당 전재수 후보의 당선이 유력한 것으로 나타났다.
1995년 1회 전국동시지방선거가 실시된 후 민주당 계열 후보가 부산시장에 당선된 건 2018년 오거돈 전 부산시장 이후 두번째로 8년 만이다.
4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 3시 7분 기준(개표율 93.94%) 전 후보는 과반인 50.52%의 득표율을 기록하며 선두를 굳혔다. 국민의힘 박형준 후보의 득표율은 47.92%다.
전 후보는 당선이 확실해진 뒤 밝힌 소감에서 “변화를 선택하신 우리 부산 시민들의 뜻을 무겁게 받들겠다”며 “열심히 일하고 또 일하겠다”고 했다. 또 “박형준 후보님께도 고생 많으셨다는 말씀을 드린다”고 했다.
전 후보는 “당선이 마냥 기쁘지만은 않다”며 “당선된 사람보다 낙선한 사람들이 더 많다”고 했다. 자신이 사퇴한 지역구 부산 북구갑에 출마했다가 낙선한 민주당 하정우 후보 등을 염두에 둔 것으로 보인다.
전 후보는 “부산에서 선거를 치르는 것이 여전히 어렵다는 것을 느낀다”며 같은 당 낙선자들을 언급했다.
선거 기간 동안 부산시장 선거는 여야의 최대 승부처로 꼽혔다. 양측은 전현직 대통령까지 총출동할 정도로 총력전을 펼쳤다.
전 후보는 이재명 정부 초대 해양수산부 장관으로 기용됐으나 통일교 금품수수 의혹이 제기되자 스스로 장관직에서 물러났다. 이후 줄곧 결백을 주장하며 부산시장 선거에 뛰어들었다.
정치권에서는 전 후보의 승리가 확정될 경우 전 후보가 여권의 차기 리더로 발돋움할 가능성이 있다는 평가도 나온다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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