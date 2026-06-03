민주 “개표 중단 주장 일고의 가치 없어…선관위 책임은 물을 것”

“규정상 오후 6시까지 도착한 유권자는
6시 넘더라도 투표지 주고 현장서 투표
선관위, 사과 정도로 넘어갈 문제 아니다”
더불어민주당 조승래 총괄선거대책본부장이 6·3 지방선거일인 3일 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 “국민의힘에서 주장하고 있는 개표 중단과 재투표 요구는 일고의 가치도 없다”고 말했다. 다만 선거관리위원회의 선거 부실 관리 책임은 반드시 묻겠다고 했다.
조 본부장은 이날 오후 브리핑에서 “선거관리위원회의 표 관리 부실에 대해서 강력하게 유감을 표명한다”며 “이 문제는 사과 정도로 넘어갈 문제가 아니고 부실한 선거 관리에 대해선 반드시 책임을 물을 것”이라고 했다.
조 본부장은 ‘서울 인천 일부 지역에서 오후 6시 이후에 투표한 사람이 출구조사를 보고 할 수도 있는데 영향이 있지 않을까’라는 물음에 “규정상 오후 6시까지 도착한 분들에 대해서는 오후 6시가 넘더라도 투표용지를 나눠드리고 현장에서 투표할 수 있도록 한다”며 “인원이 많던 적던 그런 일들은 있어 왔다”고 했다. 그러면서 “과거 코로나가 있었을 때 투표하는 시간이 많이 소요돼 문제가 있었던 것으로 기억한다”고 덧붙였다.
‘선관위에 구체적으로 어떻게 책임을 묻겠다는 건가’라는 물음에 “근본적으로 선관위가 왜 그랬는지는 책임을 물어야 한다”며 “진상 조사가 필요하다”고 했다.
국민의힘의 개표 중단, 재투표 요구를 가치 없다고 판단한 데 대해선 “그 문제와 관계 없이 많은 서울 시민이 투표를 진행하셨고, 투표가 마감이 되고 봉인 절차를 거쳐 개표소로 이송됐고, 개표가 진행 됐다”며 “현재도 진행 중”이라고 했다.
국민의힘의 반발 예상에 대해선 “국힘이 어떻게 할지에 대해서는 예측해서 말씀드릴 수는 없지만 이 문제를 가지고 서울시 유권자 뜻을 불복하는 행태로 가지 않기를 바라겠다”고 했다.
선관위가 개표 중지를 선언하면 용인할 것인가라는 물음엔 “선관위가 개표 중단을 할 수 없다”며 “나머지 모든 선거가 정상적으로 진행됐기에 그 부분은 정상적으로 할 것”이라고 했다.
앞서 이날 서울 송파구 등 일부 지역에서 투표 진행 도중 투표용지가 부족해 투표가 잠시 중단되는 초유의 사태가 발생했다.
투표용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에선 대기표를 받은 유권자들의 투표 시간이 오후 10시까지로 늘어났다.
허철훈 중앙선거관리위원회 사무총장은 파장이 커지자 오후 9시경 경기 과천 선관위청사에서 브리핑을 열고 “선거일 투표 과정에서 일부 투표소의 투표용지 부족으로 국민 여러분께 큰 혼란과 심려를 끼쳐 드렸다”며 대국민 사과했다.
하지만 국민의힘은 서울시장 선거 무효를 주장하며 강력 반발했다.
국민의힘 송언석 원내대표는 같은 날 서울 영등포구 중앙당사에 마련된 개표상황실에서 “중대한 투표권 침해이자 참정권 침해”라며 “서울 선거 개표를 지금 즉시 중단하길 바란다”고 요구했다.
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