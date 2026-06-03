국힘 “서울 선거 오염됐다…개표 중단하고 필요시 재선거”

장동혁, 초유의 ‘투표용지 부족’ 강경 대응
“개표 마무리되면 제대로 진상 파악 못해
개표방송이 투표 영향 미쳤을 가능성도”
송언석 “투표권과 참정권 중대한 침해
‘유권자 플러스 알파’ 인쇄 예산 어디갔나”
국민의힘 장동혁 대표는 제9회 전국동시지방선거 본투표가 실시된 3일 서울 일부 지역에서 초유의 투표용지 부족 사태가 벌어진 데 대해 “서울시 선거는 오염된 선거“라며 ”오염된 선거는 무효”라고 비판했다. 이어 “지금이라도 진상 파악이 이뤄질 때까지 즉시 개표를 중단해야 한다”며 진상 조사 및 재투표 실시를 요구했다.
장 대표는 이날 여의도 중앙당사에 마련된 개표상황실에서 긴급 브리핑을 통해 “개표가 진행되고 마무리되면 어떠한 진상도 제대로 파악할 수 없다. 지금 당장 개표를 중단해야 한다”고 밝혔다. 이어 “저는 지금 즉시 중앙선거관리위원회를 방문해 개표 중단을 요구하겠다”고 했다.
장 대표는 조사 결과에 따라 서울시장 선거를 다시 실시해야 한다고 요구했다. 그는 “필요에 따라 재선거를 실시해야 한다. 진상 파악 결과에 따라 서울시는 다시 선거를 실시해야만 한다”고 강조했다.
이어 “오후 6시 이후에 투표를 진행한 유권자의 경우 개표 방송을 보고 투표를 했기 때문에 개표 방송이 투표에 영향을 미쳤을 가능성도 배제할 수 없다”고 우려했다.
아울러 “인천에서도 비슷한 일이 벌어졌다. 이와 비슷한 일이 벌어진 모든 지역에 대해서 개표 중단을 해야 한다. 그리고 문제가 있다면 재선거를 실시해야 한다”고 덧붙였다.
국민의힘 송언석 원내대표도 이날 “투표용지 부족으로 투표하지 못하는 전대미문의 사태가 발생했다. 중대한 투표권 침해이자 참정권 침해”라며 “서울 선거 개표를 지금 즉시 중단하길 바란다”고 요구했다.
송 원내대표는 “공직선거법 제196조에 의거해서 선거를 연기할 것을 정식으로 요구하는바”라고 말했다.
이어 “정권에 의해 강압적으로 계속 만약 개표가 진행되고 그 결과가 국민이 생각하는 것과 다를 경우 필연코 국민적 저항 운동 일어날 수밖에 없다는 점을 분명히 말씀드린다”고 했다.
국민의힘 서울시당에 따르면 송파구 문정2동 제2투표소, 잠실2동 제6투표소, 잠실7동 제2투표소, 잠실4동 제5투표소, 가락2동 제3, 제7투표소, 문정1동 제4투표소, 위례동 제5투표소, 강남구 청담동 제4투표소, 개포2동 제2투표소, 광진구 구의3동 제6투표소, 동작구 노량진1동 제7투표소, 서초구 반포4동 제3투표소, 잠원동 제7투표소 등에서 투표용지가 부족했던 것으로 알려졌다.
이에 선관위는 “투표율이 지난 선거보다 높아서 일부 투표소에서 준비된 투표용지가 부족했다”는 취지로 해명했다. 이를 두고 송 원내대표는 “전혀 납득할 수 없는 해명”이라며 “투표율이 훨씬 더 높은 지역에서도 이런 일이 일어나지 않았다”고 비판했다. 이어 “대한민국 예산 체계상 유권자 숫자 플러스 알파만큼 투표지를 인쇄할 수 있는 예산이 이미 반영돼있는 것으로 알고 있다”며 “그 예산은 어디로 갔느냐”라고 했다. 그러면서 “단순히 선관위에서 사과한다고 끝낼 수 있는 사안이 전혀 아니다”라고 강조했다.
송 원내대표는 “투표용지를 다른 곳에서 급하게 이송해 오는 과정에서 정상적인 투표지 관리가 되는지 의구심도 매우 크다”고 말했다. 그는 “선거의 공정성을 중대하게 훼손하는 심각한 사안이다. 더 이상 이 선거가 정상적으로 진행되기 어렵다고 하는 것이 많은 국민의 지적”이라고 했다.
이어 “지난해 독일 베를린 지방선거에서 독일 헌법재판소가 선거 당국의 총체적 부실 운영이 투표권 행사를 방해하고 선거 결과를 왜곡했다는 사유로 선거 전면 무효를 선언하고 재투표를 명명한 사례가 있다”고 설명했다.
아울러 송 원내대표는 “잠실7동 제2투표소에서 아직 투표를 대기 중인 시민이 있음에도 불구하고 투표함을 회수하려고 해서 지금 시민과 경찰이 대치 상황에 있다고 한다”며 “명백하게 불법적인 투표함 회수 시도라고 보인다”고 지적했다.
국민의힘 오세훈 서울시장 후보도 마찬가지로 개표 중단을 촉구했다. 오 시장은 입장문을 내고 “투표지 부족으로 투표를 하지 못한 지역의 선조치가 완료되기 전까지 개표는 중단돼야 한다”며 “선관위는 피해를 입은 시민의 참정권을 어떻게 회복할지 책임 있는 선조치를 취해야할 것”이라고 밝혔다.
더불어민주당은 이와 관련해 선관위에 선거 관리 부실의 책임을 묻겠다면서도 국민의힘의 개표 중단 요구에는 선을 그었다. 민주당 조승래 사무총장은 이날 브리핑을 통해 “선관위 투표 관리 부실에 대해 강력하게 유감을 표한다”며 “사과하고 넘어갈 문제가 아니고 부실한 선거 관리에 대해 반드시 책임을 물을 것”이라고 밝혔다. 다만 “현재 국민의힘에서 주장하는 개표 중단과 재투표 요구는 일고의 가치가 없다”고 강조했다.
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