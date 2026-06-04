컷오프 진통 이진숙, 대구 달성군 당선 확실

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 4일 01시 47분

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추경호 국민의힘 대구시장 후보와 이철우 경북도지사 후보, 이진숙 국민의힘 대구 달성군 국회의원 후보가 3일 대구 수성구 국민의힘 대구시광역시당에 마련된 개표상황실에서 출구조사를 확인하고 있다. 2026.06.03. [대구=뉴시스]
추경호 국민의힘 대구시장 후보와 이철우 경북도지사 후보, 이진숙 국민의힘 대구 달성군 국회의원 후보가 3일 대구 수성구 국민의힘 대구시광역시당에 마련된 개표상황실에서 출구조사를 확인하고 있다. 2026.06.03. [대구=뉴시스]

대구 달성군 국회의원 보궐선거에서 국민의힘 이진숙 후보의 당선이 확실시 된다.

중앙선거관리위원회에 따르면 4일 오전 1시 42분 기준 이 후보는 개표율이 80.85％를 보인 가운데 6만7416표(63.12%)를 얻어 3만9387(36.87%)를 득표한 데 그친 더불어민주당 박형룡 후보를 여유 있게 앞섰다.

이 후보는 방송 기자와 방송사 경영인, 방송통신위원장 등을 거치며 이번 지방선거에서 대구시장 선거에 도전장을 냈었다. 하지만 국민의힘 공천과정에서 컷오프(공천 배제)됐다.

이진숙 국민의힘 대구 달성군 국회의원 후보가 29일 오전 대구 달성군선거관리위원회에 마련된 사전투표소에서 투표하고 있다. 2026.5.29 ⓒ 뉴스1
이진숙 국민의힘 대구 달성군 국회의원 후보가 29일 오전 대구 달성군선거관리위원회에 마련된 사전투표소에서 투표하고 있다. 2026.5.29 ⓒ 뉴스1

이에 불복한 이 후보는 무소속 출마도 불사하겠다며 당을 압박했다.

하지만 이후 국민의힘 장동혁 대표 등의 권유로 달성군 보궐선거 출마로 방향을 틀었다.

이 후보는 선거운동 기간 보수 민심 결집에 주력하기 위해 윤석열 정부 시절 방통위원장을 지낸 이력 등을 앞세우며 정부·여당 견제, 자유민주주의 수호 등을 강조해왔다.

#대구달성군#이진숙#지방선거
박성진 기자 psjin@donga.com
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