‘투표함 반출 대치’ 잠실7동 투표소에 경찰 수십명 투입

6·3 지방선거일인 3일 오후 투표용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 근처에 투표함 반출을 막으려는 인파가 몰렸다. 일부 시민과 선거관리인 측이 대치하는 가운데 유튜버들까지 몰려 들었다.
이날 오후 잠실7동 제2투표소 근처에는 유튜버 등 100명이 넘는 인파가 선거관리인 측과 대치했다. 투표소 근처에 모인 인파는 투표함이 밖으로 나와선 안 된다고 주장하며 투표함 반출을 막았다.
대치 상황이 이어지자 경찰은 수십 명의 경찰 기동대를 투입해 질서 유지에 나섰다.
현장 사진, 영상 등에는 투표소 주변에 몰려든 인파와 주변을 스마트폰 카메라 등으로 촬영하고 있는 사람들의 모습이 담겼다. 일부 사람들은 손에 태극기를 들고 있었다. 유튜버로 추정되는 사람들은 스마트폰 촬영 거치대까지 갖추고 주변을 지키고 있었다.
일부는 투표소 근처에서 팔을 앞뒤로 흔들며 “부정 선거”를 연호했다. 한 시민은 투표함에 대해 “증거물”이라며 “증거가 없어지면 안 된다”고 주장했다.
앞서 이날 서울 일부 지역에서 투표 진행 도중 투표용지가 부족해 투표가 잠시 중단되는 초유의 사태가 벌어졌다. 이에 대기표를 받은 유권자들의 투표 시간은 오후 10시까지로 늘어났다.
일부 유권자들은 투표 마감 시간이 지난 오후 6시 이후에 잠실7동 제2투표소에서 투표해야만 했다.
허철훈 중앙선거관리위원회 사무총장은 파장이 커지자 오후 9시경 경기 과천 선관위청사에서 브리핑을 열고 “선거일 투표 과정에서 일부 투표소의 투표용지 부족으로 국민 여러분께 큰 혼란과 심려를 끼쳐 드렸다”며 대국민 사과했다.
하지만 국민의힘은 서울시장 선거 무효를 주장하며 강력 반발했다.
국민의힘 장동혁 대표는 이날 오후 브리핑에서 “서울시 선거는 오염된 선거”라며 “오염된 선거는 무효”라고 했다. 국민의힘 송언석 원내대표도 “중대한 투표권 침해이자 참정권 침해”라며 “서울 선거 개표를 지금 즉시 중단하길 바란다”고 요구했다.
개혁신당 이준석 대표도 같은 날 페이스북을 통해 “출구조사가 보도된 뒤에 한참 동안 그 투표들이 진행된 것 자체가 투표가 왜곡될 소지가 있다”며 “개표 절차를 중지해야 한다”고 했다.
반면 더불어민주당은 국민의힘의 개표 중단과 재투표 요구에 대해 선을 그었다.
민주당 조승래 총괄선거대책본부장은 이날 오후 브리핑에서 “(투표용지 부족) 문제와 관계 없이 많은 서울 시민이 투표를 진행하셨고, 투표가 마감되고 봉인 절차를 거쳐 개표소로 이송됐고, 개표가 진행 됐다”며 “국민의힘에서 주장하고 있는 개표 중단과 재투표 요구는 일고의 가치도 없다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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