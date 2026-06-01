삼성전자, 마이크론 제치고 車반도체 첫 세계 1위

점유율 삼성 40%-마이크론 36%
삼성전자가 처음으로 미국 마이크론을 제치고 글로벌 차량용 메모리 반도체 시장에서 점유율 1위를 달성했다.
中시장 확장-자율주행 확대 영향
자동차 산업 전문 분석기관인 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티가 지난달 발표한 보고서에 따르면 차량용 메모리 시장에서 삼성전자가 차지하는 비율은 2024년 35%에서 지난해 40%로 늘며 1위에 올랐다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 40%에서 36%로 줄어 2위가 됐다.
삼성전자가 한국, 유럽, 일본 등 기존 시장에 더해 새롭게 고성장 중인 중국에서 점유율을 큰 폭으로 확대한 덕분이다. 또 자율주행 시스템이 확대되고 차량용 인포테인먼트(정보+오락) 시스템이 고도화되며 고사양 메모리 반도체에 대한 수요가 크게 늘고 있다.
특히 삼성전자의 저전력D램(LPDDR)과 낸드플래시 제품인 유니버설 플래시 스토리지(UFS) 등 첨단 제품이 큰 호응을 얻고 있다. 주로 첨단 정보기술(IT) 기기에 탑재되던 수준의 메모리 반도체지만, 자동차에도 높은 성능이 요구되며 해당 제품들이 속속 도입되기 시작한 것이다. 차량용 반도체 관련 삼성전자의 주요 고객사로는 테슬라, 퀄컴, 보쉬 등이 있다.
과거 차량용 메모리는 교체 주기가 8년 안팎으로 길고 고부가가치 제품에 대한 수요도 약해 성장에 한계가 크다는 지적이 있었다. 또 완성차 업체들이 성능 업그레이드를 위한 큰 변화를 주기보다 기존의 보수적인 공급망을 선호해 신규 업체의 시장 진입 장벽도 높았다.
삼성전자는 2015년 고성능 차량용 반도체 시장에 본격적으로 진출해 선제적으로 양산 체제를 구축했다. 2020년부터 높은 성장세를 나타내기 시작해 지난해까지 연평균 40% 이상의 매출 성장을 거둔 것으로 전해졌다.
박현익 기자 beepark@donga.com
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