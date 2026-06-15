스벅 전 매장, 22일 오후 3시에 문닫고 역사인식·감수성 교육받는다

스타벅스코리아가 최근 불거진 마케팅 논란에 대한 쇄신책으로 오는 22일 전국 모든 매장의 영업을 오후 3시에 조기 종료하고 전 직원 대상 역사 인식 및 사회적 감수성 교육을 실시한다. 전국 매장이 일제히 조기 영업을 종료하는 것은 지난 1999년 1호점 개점 이후 처음이다.
신세계그룹은 이마트부문 계열사 임원들과 스타벅스코리아 본사 직원들을 대상으로 오는 17일 역사 인식 교육과 사회적 감수성 교육을 실시한다고 15일 밝혔다. 교육은 그룹의 사내연수원인 신세계남산에서 진행된다.
스타벅스코리아 매장에 근무하는 파트너들은 오는 22일에 교육을 받을 예정이다. 이날 전국의 모든 매장은 오후 3시 조기에 영업을 종료한다.
앞서 지난달 18일 스타벅스의 ‘탱크데이’ 마케팅이 5·18 민주화운동 정신을 모욕했다는 거센 비판을 받았다. 사태 직후 신세계그룹은 스타벅스코리아 대표이사를 전격 해임하고, 오너인 정 회장이 직접 대국민 사과를 단행했다. 신세계그룹 측은 “스타벅스코리아가 영업을 조기 종료하고 모든 임직원이 교육을 받는 것은 그만큼 이번 마케팅 사태를 엄중히 받아들이고 재발하지 않도록 하겠다는 의지를 보여주는 것”이라고 설명했다.
정 회장도 별도로 역사 교육을 받는다. 오는 24일 사장단 회의 진행에 앞서 계열사 대표들과 함께 역사 인식과 사회적 감수성 교육을 수강할 예정이다.
이마트부문의 다른 계열사 직원들은 7월 1일부터 2주에 걸쳐 온라인 이러닝 교육을 통해 같은 교육을 수강하게 된다. 우선적으로 본사 근무자와 현장 관리자가 대상이다.
이번 역사 인식 교육은 오제연 성균관대 사학과 교수가 맡는다. 오 교수는 한국현대사를 주 분야로 연구한 역사학자로, 이번 강연에서는 1950년대 이후 발생한 주요 근현대사 사건들을 되짚어보는 한편 이를 어떻게 올바로 인식해야 하는지에 대해 강연한다.
사회적 감수성 교육은 구정우 성균관대 사회학과 교수가 진행한다. 이 교육은 기업이 마케팅 등 기업 활동을 함에 있어 역사와 노동, 젠더, 인권 등 사회적 이슈를 어떻게 고려하고 유의해야 하는지에 대해 공유하는 시간이다.
이와 함께 스타벅스코리아는 유사 사고의 원천 차단을 위해 온·오프라인 마케팅 프로세스 정비 등 리스크 예방을 시스템화한다. 외부 전문기관 자문을 통해 ‘사회적 민감도’ 체크리스트를 만들어 이를 기반으로 기획 단계부터 필수적으로 리스크를 점검할 예정이다.
또한 촉박한 일정으로 인한 부실 검수가 없도록 충분한 검토 기간을 확보하고, 진행 시기와 핵심 문구 등을 한 눈에 명확하게 확인할 수 있도록 보고 양식을 통일한다. 품질·법무 등 유관 부서장들의 최종 검토를 의무화 해 다중의 검증 걸차를 마련하고, 콘텐츠 승인자와 제안자 등에 대한 기록도 철저하게 관리하겠다는 입장이다.
사회공헌 활동도 강화한다. 사회공헌 기금을 조성해 근현대 역사 유적지의 인프라 개선, 국가 및 주요 역사 기념일과 연계한 기념사업 추진 등에 사용할 예정이다. 기존에 진행해온 ‘히어로 프로그램’을 통해 공익을 위해 헌신하는 분들에 대한 지원도 확대한다. 아울러 초·중·고 역사 현장 체험학습 지원, 대학 역사 탐구 동아리 후원, 역사 바로 알리기 프로젝트 지원 등 미래 세대 역사 교육 활성화를 위한 다양한 활동을 계획 중이다.
댓글 0