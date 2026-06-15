“루미·지누가 누구길래”… ‘케데헌’, 美 아기 이름까지 바꿨다

넷플릭스 역사상 최다 시청 기록을 갈아치우며 전 세계적 신드롬을 불러온 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)’의 인기가 미국 아기 이름에서 뜻밖의 존재감을 드러내고 있다.
지난 9일(현지 시간) 미국 최대 육아 플랫폼 중 하나인 베이비센터(BabyCenter)가 발표한 2026년 상반기 미국 아기 이름 트렌드에 따르면, 케데헌 등장인물과 성우 이름 선호도가 눈에 띄는 상승세를 보이고 있다. 미국 매체 USA투데이 또한 이 같은 흐름에 대해 보도했다. ● 루미, 지누… 케데헌 캐릭터명 인기 상승세
가장 두드러지는 것은 작중 주인공의 이름인 ‘루미(Rumi)’다. 루미는 지난해 대비 714계단이나 급상승하며 여아 이름 순위 1190위에 진입했다. 루미의 목소리를 연기한 한국계 미국인 배우 아덴 조(Arden Cho) 이름인 아덴 역시 212계단 상승하며 954위를 기록, 1000위권에 안착했다.
남아 이름 중에서는 작중 남자 주인공 이름인 ‘지누(Jinu)’의 상승세가 가장 독보적이다. 지누는 1907계단이라는 폭발적인 상승 폭을 기록하며 4537위에 이름을 올렸다. 작품 속 인기 캐릭터 중 가장 동양적인 이름이라는 점에서 더 눈길이 간다.
이 외에도 주요 캐릭터인 ‘조이(Zoey)’는 최근 몇 년간의 하락세를 뒤집고 49위로 반등했다. 조이는 전통적으로 미국에서 인기 있는 이름이었으나 최근 몇 년간 선호도가 낮아진 상태였다. 또 성우의 본명인 ‘레이(Rei)’는 295계단 상승한 4251위를 기록했다. ● ‘부드러운 어감’의 시대… 미국 아기 이름 전반적인 인기 순위는?
이러한 이름들의 약진은 베이비센터가 올해의 주요 네임 트렌드로 꼽은 ‘소프트 에라(Soft Era, 부드러운 어감의 시대)’ 현상과도 맞물려 있다. 베이비센터에 따르면 최근 미국 부모들은 딱딱한 파열음 대신 모음으로 시작하거나 끝나고, 부드러운 자음(S, F, M, N, L, R 등)이 섞여 부드럽게 발음되는 이름을 선호하는 경향이 뚜렷하다.
실제로 이번 리포트에서 발표된 2026년 상반기 미국 전체 아기 이름 최상위권은 이런 이름들이 주도했다. 여아 이름 순위에서는 부동의 1위인 올리비아(Olivia)의 뒤를 이어 아멜리아(Amelia), 엘리아나(Eliana), 소피아(Sophia) 등 어감이 부드러운 이름들이 5위권을 형성했다. 남아 이름 또한 노아(Noah)가 1위를 지킨 가운데 리암(Liam), 올리버(Oliver), 엘리야(Elijah), 마테오(Mateo) 등이 최상위권에 올랐다.
루미, 레이, 지누 등 케데헌 관련 이름들도 미국 사회의 부드러운 어감 선호 트렌드와 시너지 효과를 내어 순위 폭등을 견인한 것으로 보인다.
이 외에도 넷플릭스를 통해 재조명된 90년대 시트콤 ‘프렌즈’의 영향으로 모니카(Monica)와 로스(Ross) 순위가 급상승하는 등, 케데헌 뿐 아니라 대중문화 콘텐츠가 미국인들의 아기 이름 짓기에 큰 영향을 미치고 있음이 확인됐다. ● K-콘텐츠, 단순 소비재 넘어 미국의 ‘주류 문화’로 안착할까
이러한 ‘케데헌’ 관련 이름들의 상승세는 K-팝을 기반으로 한 문화 콘텐츠가 미국인들의 일상적인 라이프스타일에 깊숙이 스며들고 있음을 보여주는 단면이다.
실제로 미국 현지 시장에서는 주류 대중문화 IP와의 협업으로 유명한 시리얼 브랜드가 작중 아이돌 그룹을 모델로 한 한정판 제품을 출시해 화제를 모았다. 글로벌 패스트푸드 프랜차이즈인 맥도날드 역시 ‘케데헌 한정 메뉴’를 선보이며 현지 소비자들을 공략했다. 식품 뿐 아니라 패션 브랜드 반스도 콜라보 라인업을 출시한 바 있다.
문화적 흥행이 소비재를 넘어 자녀 이름 짓기 영역에까지 투영되고 있는 결과는 K-콘텐츠가 미국인들의 라이프스타일 속 자연스러운 선택지로 자리 잡아가고 있음을 보여준다.
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