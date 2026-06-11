‘케데헌’ 이재, 월드컵 개막 무대 오른다…공식 찬가에 한국어 가사

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST로 주목받은 한국계 미국인 가수 겸 작곡가 이재가 2026 북중미 월드컵 개막 무대에 오른다. 이재는 월드컵 공식 찬가 ‘DNA’에 한국어 가사를 넣고, 세계적인 테너 안드레아 보첼리와 함께 이 곡을 처음 선보일 예정이다.
국제축구연맹(FIFA)은 11일 2026 FIFA 월드컵 공식 찬가 ‘DNA’를 공개했다. 이 곡에는 이재를 비롯해 안드레아 보첼리, DJ 겸 프로듀서 다비드 게타, 래퍼 메건 디 스탤리언이 참여했다.
‘DNA’는 2026 월드컵의 공식 찬가다. FIFA는 이 곡이 축구를 단순한 경기 이상으로 바라보는 월드컵의 의미를 담았다고 설명했다. 정체성, 연대, 소속감이 곡의 핵심 정서다.
FIFA에 따르면 이재와 안드레아 보첼리는 11일 현지시간 멕시코 멕시코시티에서 열리는 개막식에서 월드컵 공식 찬가 ‘DNA’를 처음으로 공연한다.
이재의 참여는 K팝 팬들에게도 의미가 크다. 이재는 곡에 직접 한국어 가사를 썼다. 노랫말에는 “또 넘어져도 난, 또다시 일어나”라는 한국어 구절이 담긴다.
이재는 FIFA를 통해 “월드컵 공식 찬가에 참여하게 돼 큰 의미가 있다”고 밝혔다. 그는 “곡에 한국어 가사를 쓸 수 있어 특히 뜻깊다”며 “이 무대에서 한국을 대표할 수 있다는 것은 큰 영광”이라고 말했다.
이재는 2002 한일 월드컵 당시 서울에 있었던 기억도 떠올렸다. 그는 거리의 낯선 사람들이 서로 껴안고 함께 축하하던 장면을 잊지 못한다고 했다. 그는 “나에게 월드컵은 그런 하나 됨의 감정”이라고 전했다.
이재는 최근 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 음악 작업으로도 세계적인 주목을 받았다.
이번 월드컵에서는 한국계 아티스트와 K팝 가수들의 무대도 이어진다. 가디언에 따르면 방탄소년단(BTS)은 마돈나, 샤키라와 함께 미국 뉴저지 메트라이프 스타디움에서 열리는 결승전 하프타임쇼에 출연할 예정이다. 월드컵 결승에서 하프타임 공연이 열리는 것은 이번이 처음이다.
2026 북중미 월드컵은 사상 처음으로 미국, 멕시코, 캐나다 3개국이 공동 개최한다. 참가국은 48개국으로 확대됐다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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