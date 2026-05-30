“코 스프레이 2번 뿌렸더니 기억력 쑥”…치매 치료 가능성 [노화설계]

나이가 들면서 깜빡깜빡하는 일이 잦아지고 기억력이 예전 같지 않다고 느끼는 사람이 많다. 이런 뇌 노화로 인한 기억력 저하를 개선할 수 있는 코 스프레이 치료법이 개발돼 주목받고 있다. 아직 동물실험 단계지만 노화한 생쥐의 기억력과 인지 기능을 개선하는 효과가 확인되면서 향후 치매 치료 연구의 새로운 가능성으로 평가받고 있다.
미국 텍사스 A&M대 연구팀은 줄기세포에서 얻은 미세 물질을 코를 통해 투여한 결과 노화한 생쥐의 기억력과 인지 기능이 개선됐다고 밝혔다. 연구 결과는 세포외소포 분야 국제학술지인 ‘저널 오브 엑스트라셀룰러 베시클스(Journal of Extracellular Vesicles)’에 게재됐다. 연구는 미국 국립노화연구소(NIA)의 지원을 받아 수행됐다.
연구진은 사람으로 치면 약 60세에 해당하는 18개월령 생쥐를 대상으로 실험을 진행했다. 생쥐들은 2주 간격으로 두 차례 코 스프레이 형태의 치료를 받았다.
그 결과 치료를 받은 생쥐는 새로운 물체를 기억하고 구별하는 능력이 향상됐고, 주변 환경의 변화를 인식하는 공간 기억력도 좋아진 것으로 나타났다.
연구를 이끈 아쇼크 셰티(Ashok K. Shetty) 텍사스 A&M대 재생의학연구소 부소장은 “치매와 같은 노화 관련 뇌 질환은 전 세계적인 건강 문제”라며 “이번 연구는 노화한 뇌도 적절한 치료를 통해 기능 회복 가능성이 있음을 보여준다”고 말했다.
● 기억력 떨어뜨리는 뇌 염증 줄였다
연구진은 노화한 뇌에서 흔히 나타나는 만성 염증에 주목했다. 나이가 들면 뇌 속에 염증 반응이 쌓이는데, 이는 기억력 저하와 인지 기능 감소의 원인 중 하나로 알려져 있다.
실제로 치료를 받은 생쥐의 뇌에서는 염증과 산화 스트레스가 감소한 것으로 나타났다. 반면 세포의 에너지 생산을 담당하는 미토콘드리아와 관련된 유전자 활동은 증가했다.
미토콘드리아는 흔히 ‘세포 발전소’로 불린다. 기능이 떨어지면 뇌세포도 충분한 에너지를 얻지 못해 기억력과 집중력이 저하될 수 있다. 연구진은 이번 치료가 뇌 염증을 줄이는 동시에 세포 에너지 시스템 회복에도 도움을 준 것으로 분석했다.
또 알츠하이머병 등 신경퇴행성 질환과 관련된 주요 염증 신호의 활성도도 감소한 것으로 확인됐다.
● 코 스프레이가 주목받는 이유
이번 연구에서 눈길을 끄는 부분은 투여 방식이다. 일반적으로 약물이 뇌에 도달하려면 ‘뇌혈관장벽(BBB)’이라는 보호막을 통과해야 한다. 이 장벽 때문에 많은 치매 치료제가 실제 뇌 조직까지 전달되지 못하는 경우가 많다.
공동 연구자인 마히다르 코달리(Maheedhar Kodali) 수석연구원은 “이번 접근법에서 가장 흥미로운 부분 중 하나는 전달 방식”이라며 “비강 투여는 침습적 시술 없이 치료 물질을 뇌에 직접 전달할 수 있게 해준다”고 설명했다.
연구진은 코를 통한 투여가 뇌혈관장벽을 우회해 치료 물질을 보다 효율적으로 전달할 수 있는 가능성을 보여줬다고 평가했다.
● 사람에게도 효과 있을까
연구진은 수컷과 암컷 생쥐 모두에서 비슷한 효과가 나타난 점에도 주목했다. 특정 성별에만 효과가 나타난 것이 아니라는 점에서 치료 적용 범위가 넓을 수 있다는 의미다.
다만 이번 연구는 생쥐를 대상으로 한 전임상 연구다. 실제 사람에서도 같은 효과가 나타나는지는 앞으로 임상시험을 통해 확인해야 한다.
연구진은 이번 결과가 뇌 노화와 치매 연구에 새로운 단서를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
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https://isevjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jev2.70232
최현정 기자 phoebe@donga.com
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