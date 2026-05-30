아픈 딸 둔 아빠에게 ‘2500원 중고차’ 넘긴 김선태…트렁크에 ‘깜짝 선물’까지

‘충주맨’으로 활동했던 유튜버 김선태 전 주무관이 아픈 자녀를 둔 구독자에게 자신이 타던 중고차를 2500원에 넘겼다. 감정가 550만 원인 차를 사실상 무상으로 넘기면서 아기 기저귀까지 선물했다. 차를 받은 가족은 “너무 유용하게 쓰고 있다”며 “너무 좋은 것들만 가득 받아 갔다”고 후일담을 전했다.
김 전 주무관은 29일 오후 자신의 유튜브 채널에 자신이 몰던 차량을 구독자에게 넘기는 과정을 공개했다.
앞서 그는 10년간 탔던 차량을 중고로 팔겠다며 “인수 희망가를 (유튜브) 댓글에 적어달라”고 했었다. 김 전 주무관의 차량을 받게 된 이는 돌 지난 딸을 두고 있는 24세 남성이었다.
그는 댓글에 “저희 애가 신장이 안 좋게 태어나서 한 달 넘게 인큐에 있다가 나왔고 지금도 계속해서 대학병원을 다니고 있다”며 “지방이다 보니 교통이 좋지 않은데 전 아직 초년생이라 모은 돈이 많지 않고 애기 병원에 들어갈 돈도 많다보니 큰 돈을 제시할 수는 없지만 선태님 출생년도에 맞춰 87만 원에 구매를 희망한다”고 적었다.
김 전 주무관은 중고차 거래 플랫폼의 감정 결과 해당 차량의 매입가는 약 550만 원으로 책정된 사실을 밝혔다. 그는 충북 괴산휴게소에서 주유를 한 뒤 남성이 사는 경남 창원에 도착했다.
창원에서 인수자를 만난 김 전 주무관은 “아이가 있으신 거 맞죠”라고 물었다. 이어 “아이 건강은 괜찮나”라고 했다.
인수자는 “원래 더 안 좋았다가 계속해서 병원을 가고 있다”며 “신장 빼고는 대부분 괜찮아졌다”고 했다.
김 전 주무관은 “제가 직접 탔던 차이기도 하고 애정이 있는 차”라며 “2500에 드리겠다”고 했다.
‘2500’이란 가격을 들은 인수자가 2500만 원으로 여기고 당황하자 김선태는 “2500원”이라고 했다. 이어 “아이 잘 키우시라”며 차 트렁크를 열었다.
트렁크 안에는 87만 원어치 하기스 기저귀와 물티슈 등 아기용품이 가득 담겨 있었다.
영상을 본 기저기 회사 하기스 측도 댓글을 통해 “기저귀 쏟아질 때 참지 못하고 울어버렸다”며 “저희도 기부에 동참해야겠다. 연락드리겠다”고 남겼다.
또 인수자의 부인이라고 말한 여성은 댓글에 “남편이 출퇴근할 때 쉴 때는 드라이브 겸 아기랑 나가서 놀거나 병원갈 때 등 진짜 너무너무 유용하게 쓰고 있다”고 말했다. 그는 아기 건강 상태에 대해 “두 달 일찍 세상에 나왔는데 신장 뿐만 아니라 이런저런 이슈들이 많았기에 회복할 수 있는 부분과 없는 부분이 있다”며 “그래도 돌이 지난 지금까지 재활치료도 받고 있다. 걷는 건 문제 없이 성공했다”고 전했다. 그러면서 “(김 전 주무관이) 새 차부터 점검, 기름 가득, 직접 운전해서 와주시고 이런 차를 돈도 안 받아가셨다”며 “기저귀와 물티슈 선물, 좋은 기운과 응원까지 너무 좋은 것들만 가득 받아간다. 도움 감사히 생각하며 열심히 살아보겠다”고 했다.
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