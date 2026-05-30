강남, 포켓몬카드 구입에 5000만원 썼다 “최악의 남편”

강남은 28일 자신의 유튜브 채널인 ‘동네친구 강나미’에 ‘이번엔 사기 아닙니다! 포켓몬 카드에 5000만 원 지른 강나미의 운명은’이라는 제목으로 25분 6초 분량의 영상 한 편을 올렸다. 공개된 영상에는 일본 오타쿠들의 성지인 아키하바라에 있는 포켓몬 카드 매장에서 랜덤 카드 뽑기인 오리파(오리지널 팩의 약칭)에 도전한 강남의 모습이 담겼다.
그는 처음 방문한 매장에서 500엔(약 5000원)짜리 포켓몬 팩 6박스를 구매했다. 강남은 팩을 개봉하기 전 “이브이 이런 애들이 있으면 좋겠다”고 말했으나 자신이 원하는 카드가 없자 실망감을 감추지 못했다. 그러면서 “차라리 조금 비싼 걸 사는 게 낫다”고 했다. 두 번째 상점으로 옮겨간 그는 8억 원대 포켓몬팩을 구경하면서 믿기지 않는다는 듯 연신 가격을 확인했다.
강남은 결국 33만 엔(약 330만 원)짜리 포켓몬팩을 구매하기로 했다. 그는 구매를 결정하기 전 “이렇게 많이 사가면 망한다”며 “이거 사고 ‘꽝’ 되는 순간 나 1년 동안 진짜 열심히 (일)해야 한다”고 고민했다. 이어 “만약에 (구매)해서 (박스를) 열면 조회수가 올라가냐”고도 되물었다. 하지만 구매한 팩에서 120만 원 가치의 카드가 나오자 강남은 분노하는 모습을 보였다.
강남은 세 번째 매장에서 한정판인 골든박스(35만8000엔·약 360만 원)와 럭키박스 등을 구매했다. 여기에서 멈추지 않고 그는 두 번째 가게로 되돌아갔다. 강남은 “나 이제 돈(경제관념)이 마비됐다”며 “(나는) 최악의 남편이다. 미안하다”고 말했다. 돌아간 두 번째 가게에선 1300만 원을 결제했다는 자막이 나왔다. 강남은 전 스피드스케이팅 국가대표 이상화와 2019년 결혼했다.
강남은 귀국 후 한정판 골든박스를 오픈했으나 ‘리자몽’이 나오지 않았다며 실망감을 드러냈다.
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