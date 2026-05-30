홍명보 “정몽규 사의 굉장히 당황스럽다”

홍명보 축구 국가대표팀 감독이 정몽규 대한축구협회 회장의 사의 표명에 대해 “굉장히 당황스럽다”고 말했다.
홍 감독은 29일(현지시간) 미국 유타주 솔트레이크시티 인근 2026 북중미 월드컵 사전캠프 훈련장에서 취재진과 만나 정 회장의 사의 표명에 대해 “굉장히 좀 당황스러운 일이지만, 저희는 그동안 해왔던 식으로 저희 역할들을 앞으로 다할 것”이라고 말했다.
정 회장은 전날 성명을 내고 “이번 월드컵 이후 축구협회장 자리에서 물러나고자 한다. 대표팀이 본선에서 성과를 내도록 지원하는 것이 마지막 소임이라 생각하고 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
홍 감독은 정 회장이 성명을 내기 2시간 전에 관련 내용을 전달받았다.
홍 감독은 “선수단은 선수단끼리 따로 시간을 가져서 앞으로 우리가 해야 할 일들에 대해서, 자기 역할들에 대해 명확하게 이야기했다”며 “(선수단 분위기는) 괜찮다는 생각이 들고 그동안 저희가 차분하게 준비해 나가는 모습이 오늘도 보인다. 크게 동요된다고 느끼지는 못했다”고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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