李대통령 “투표 포기, ‘중립’ 아닌 ‘그들’ 편드는 것”

장동혁 “투표까지 갈라치기,
이재명 대통령은 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 “투표를 포기하는 것은 나와 가족의 미래를 포기하는 것과 같다”며 투표권 행사를 독려했다.
국민의힘 찍으란 소리네”
이 대통령은 이날 X(옛 트위터)에 ‘꼭 투표합시다’라는 제목의 글을 올리며 “투표는 민주주의의 생명줄”이라고 강조했다.
이 대통령은 “투표 포기는 중립이 아니라 내 삶과 공동체를 해치는 그들을 편드는 것”이라고 강조했다.
이 대통령은 전날 김혜경 여사와 함께 서울 종로구 삼청동 주민센터에서 사전투표했다.
장동혁 국민의힘 대표는 이 대통령 X 메시지에 “투표 독려까지 갈라치기 하는 것”이라고 비난했다.
장 대표는 이날 페이스북을 통해 “‘투표 포기는 중립이 아니라 내 삶과 공동체를 해치는 그들을 편드는 것’이란다. 요즘 어디서 ‘거울 치료’라도 받고 있나? ‘부동산 지옥’, ‘3고 지옥’으로 내 삶을 해치는 게 누구?”라고 했다.
그러면서 “광우병, 사드, 후쿠시마에 이어 스타벅스까지, 조작과 선동으로 공동체를 파괴하는 게 누구? 이재명과 민주당이야말로 ‘내 삶과 공동체를 해치는 그들’ 아닌가”라며 “그러면 국민의힘 찍으라는 소리네. 어제 이재명 투표용지를 잘 살펴볼 걸 그랬네”라고 냉소했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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