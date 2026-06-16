BTS-블랙핑크-지드래곤 등 ‘뮤직 어워즈 저팬 2026’ 수상

그룹 방탄소년단(BTS·사진)과 블랙핑크 등이 일본 대중음악 시상식 ‘뮤직 어워즈 저팬 2026’에서 수상했다. 이 시상식은 일본 음반산업협회를 포함한 현지 주요 5개 단체와 정부 기관이 협력해 만든 행사로, 전문가 5000여 명의 투표를 통해 수상자를 선정한다.
15일 시상식 홈페이지에 따르면 BTS는 ‘베스트 K팝 아티스트’에, 블랙핑크 ‘뛰어(JUMP)’는 ‘베스트 K팝 송 인 저팬’에 각각 선정됐다. BTS 진의 솔로곡 ‘돈 세이 유 러브 미(Don‘t Say You Love Me)’는 ‘베스트 오브 리스너스 초이스, 인터내셔널 송 파워드 바이 스포티파이’를 차지했다.
글로벌 열풍을 불러일으킨 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든(Golden)’은 ‘베스트 송 아시아’로 뽑혔다. 이 외에도 ‘코리안 파퓰러 뮤직 특별상’은 가수 지드래곤의 ‘파워(POWER)’에 돌아갔다.
김태언 기자 beborn@donga.com
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