민음사 세계문학전집 500권째 출간…이미륵의 ‘압록강은 흐른다’

민음사는 세계문학전집 500번째 책으로 이미륵 작가의 ‘압록강은 흐른다’를 출간했다고 15일 밝혔다. 1998년 오비디우스의 ‘변신 이야기’를 첫 책으로 선보인 지 28년 만이다. 국내 출판사 문학전집 시리즈가 500권을 달성한 것은 이번이 처음이다.
500번째 책으로 선정된 ‘압록강은 흐른다’는 3·1운동에 가담한 뒤 일제의 수배를 피해 독일로 망명한 이미륵 작가의 자전적 소설이다. 고향에서의 유년 시절과 식민지 조선의 현실, 망명에 이르기까지의 과정을 담았다. 1946년 독일 피퍼 출판사에서 독일어로 처음 출간됐다. 민음사 세계문학전집은 현재까지 38개국 245명의 작가가 쓴 394개 작품을 소개했다. 누적 발행 부수는 약 2300만 부에 이른다.
독자들에게 가장 많은 사랑을 받은 작품은 헤르만 헤세의 ‘데미안’이다. 2000년 12월 2일 세계문학전집으로 처음 출간된 이후 약 81만3000부가 판매됐다. J. D. 샐린저의 ‘호밀밭의 파수꾼’이 66만6000부로 2위, 다자이 오사무의 ‘인간 실격’이 60만 부로 3위에 올랐다. 조지 오웰의 ‘동물농장’(58만8000부)과 제인 오스틴의 ‘오만과 편견’(50만5000부)이 각각 4위와 5위를 기록했다.